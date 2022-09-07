СМИ: супермодель Жизель Бундхен съехала от мужа Тома Брэди

Последние недели 42-летняя Жизель Бундхен отдыхала вместе с детьми в Коста-Рике. Наблюдательные фанаты не заметили на снимках из отпуска супруга супермодели — 45-летнего американского футболиста Тома Брэди, и его отсутствие сразу же вызвало домыслы о разладе в паре. Тогда же источники, близкие к Жизель и Тому, рассказали прессе, что супруги и правда поссорились.

Накануне Жизель прилетела во Флориду, однако, по словам инсайдеров, не вернулась домой и поселилась с детьми отдельно от Брэди. С мужем они так и не помирились.

Жизель не вернулась к Тому. Она улетела обратно во Флориду, но еще не была в их доме в Тампе. Том все еще надеется, что они смогут помириться. Жизель и раньше говорила ему, что уходит, но они всегда мирились, когда она остывала, – сообщил источник таблоида Page Six.

Инсайдер добавил, что речи о разводе пока не идет, хотя другие источники считают иначе. Саму же Жизель накануне заметили с детьми в аквапарке в Майами. По сообщениями Page Six, появившимся на прошлой неделе, супруги поссорились из-за решения Брэди не уходить из НФЛ. Ранее он обещал Жизель оставить футбол и сосредоточиться на семье. Как утверждают очевидцы, после ссоры супермодель буквально вылетела из дома с чемоданами наперевес.

Напомним, что Жизель Бундхен и Том Брэди вместе уже более 13 лет. Они связали себя узами брака в 2009 году. У пары двое общих детей – 12-летний сын Бенджамин и 9-летняя дочь Вивиан. У Тома Брэди также есть 15-летний сын Джек от предыдущего брака с Бриджит Монахан.

Этим летом Жизель вернулась в модельный бизнес после семилетнего перерыва и отметила это суперсексуальной фотосессией для журнала V, а дала заодно большое интервью о личном. Также к своему 40-летию она написала автобиографию – самые яркие цитаты из нее мы собирали тут.