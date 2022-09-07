Куда сходить в сентябре: гид по событиям в городе

Фестивали

Фестиваль актуального научного кино ФАНК



С 15 по 30 сентября в Москве пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК. Увидеть самые яркие научные киноновинки можно будет на нескольких столичных площадках — в “Каро Октябрь”, кинотеатре “Иллюзион”, кинотеатре “Пионер”. Здесь покажут документальные фильмы про искусственный интеллект, it-технологи, исследование мозга и отношения между людьми.

Впервые в этом году ФАНК откроется фильмом российского производства – альманахом “16 способов изменить мир” (2022), созданным в Лаборатории научного кино. Это совместный проект ФАНК и режиссера Юлии Киселевой, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ на базе Сколковского института науки и технологий.

Также зрители увидят 7 картин современных российских документалистов – “Чип внутри меня” Юлии Киселевой, “Ольга Ладыженская” Екатерины Еременко, “Страна медведей” и “Невидимая надежда” Дарьи Хреновой, “Будущее за нами”, “Ковчег” Станислава Ставинова, “Андрей Сахаров. По ту сторону окна” Дмитрия Завильгельского. Впервые на фестивале будет показана культовая картина 60-х “9 дней одного года” (1962) с Алексеем Баталовым.

Международная программа будет представлена картинами-участниками крупнейших кинофестивалей: “В школе философов” швейцарского режиссера Фернана Мельгара о детях с особенностями развития, поступающих в школу; “Взломай код”, где поднимается тема гендерного неравенства в науке. В фильме “Миссия: Радость. Где найти счастье в трудные времена” два Нобелевских лауреата — Далай-лама и Дезмонд Туту делятся своим пониманием счастья и пытаются понять, как можно сохранять ощущение счастья в самые сложные, турбулентные времена.

Когда: С 15 по 30 сентября

Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour



Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour пройдет в Москве со 2 по 11 сентября. В фестивале примут участие 5 тысяч участников из 25 стран мира и 30 регионов России. Лучшие спортсмены, как профессионалы, так и любители, соберутся, чтобы показать невероятные трюки и принять участие в соревнованиях в 7 дисциплинах в 4 олимпийских и неолимпийских видах спорта: скейтбординг, самокатный спорт, роллер-спорт и лонгбординг.

Практически вся территория ВДНХ превратится в огромное пространство для катания: у центрального входа ВДНХ появится уникальный арт-объект для катания на роликах, самокате и скейтборде, образованный из букв “МОСКВА”, а у Павильона 57 будет спроектирован гигантский скейт-парк площадью свыше 900 квадратных метров. В рамках фестиваля пройдет массовый забег на роликах Roller Night, его старт – на вертолетной площадке.

Помимо зрелищных спортивных состязаний зрителей ждет кинотеатр под открытым небом с премьерами фильмов об экстремальных видах спорта, открытый лекторий с российскими и международными экспертами в сфере экшен-спорта, урбанистики и паркостроения, выставка экшен-спорт фотографии российских и зарубежных фотографов.

Фестиваль Grand Skate Tour станет крупнейшим спортивным событием года и будет интересен не только тем, кто не представляет своей жизни без катания и адреналина, но и всем любителям активного образа жизни.

Когда: 2-11 сентября

Кино

“Преступления будущего”

В российский прокат выходит фантастический триллер “Преступления будущего” от легендарного режиссера Дэвида Кроненберга. Фильм стал участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2022. В главных ролях: Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт.

Действия картины происходят в ближайшем будущем, где тела людей эволюционируют и мутируют – некоторые перестали чувствовать боль, у некоторых вырастают нео-органы. Демонстрируя метаморфозы собственного тела, художник Сол (Вигго Мортенсен) вместе со своей партнершей Каприс (Леа Сейду) устраивают шокирующие перформансы. Вскоре их представлениями начинает интересоваться полиция нравов.

Когда: с 1 сентября

“Красная Шапочка”

Долгожданная премьера российского блокбастера “Красная Шапочка” – приквела знаменитой сказки Шарля Перро, в котором главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления. В фильме поднимается важная социальная тема подростковых переживаний и поисков себя, а также эмоциональной связи с родителями. В главных ролях этого семейного приключенческого фильма в жанре фэнтези заняты известнейшие российские артисты Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Данила Якушев, Нино Нинидзе, Павел Кузьмин, Владимир Долинский, Иван Кокорин и другие. Роль Красной Шапочки исполнила 16-летняя Таисия Калинина.

Когда: с 22 сентября

“Поехали!”



Французская комедия “Поехали!” от режиссера Дидье Барсело рассказывает об удивительном путешествии женщины средних лет, которая на несколько дней застревает в своей машине из-за острого приступа тревожности. Приключения начинаются, когда машину вместе с Луиз (Марина Фоис) угоняет очаровательный молодой преступник Поль (Бенжамен Вуазен, звезда нашумевшей картины “Лето’85” Франсуа Озона). Этой парочке предстоит смириться с вынужденным соседством, а также помочь друг другу решить проблемы, из-за которых они стали заложниками одного автомобиля.

Картина понравится поклонникам роуд-муви, а также тем, кто по достоинству оценил нашумевшую драму Юхо Куосманена “Купе номер 6” с Юрой Борисовым в главной роли. Несмотря на более комический сюжет, “Поехали!” точно так же сталкивает героев-антиподов, демонстрируя невозможность и боль одиночества.

Когда: с 15 сентября

ВЫСТАВКИ

Выставка подросткового проекта Каскад “МиГ”



В Музее Москвы откроется выставка “МиГ” – совместная выставка групп “Музей и Город”, “Музей и Город: ТоПоС”, “Тело и звук” и Deaf Teens проектной школы для подростков “Каскад”. Экспозиция фиксирует момент в процессе исследования себя и города: наблюдения за окружающим миром и индивидуальные переживания пересекаются с интересом к событиям настоящего, прошлого и будущего.

Выставка пытается “остановить мгновение”, отразить мысли и действия на временной оси. В инсталляциях, видеоарте, фотографиях и перформансах молодые художники воспроизводят взгляд современного подростка в мгновении творчества и исследования, как бы объединяя моментальное с длительным. Работа лаборатории Deaf Teens проходит при поддержке фонда “Свет”.

Когда: 6 сентября – 16 октября

“ВЫПУСК’22” — молодые московские художники в парке “Зарядье”



Впервые проект соберет на одной площадке работы выпускникова 14 московских ВУЗов, специализирующихся на профессиональном обучении художников. Междисциплинарная выставка представит различные художественные школы и направления, разные техники и жанры изобразительного искусства. Экспозиция в Медиацентре парка объединит живопись и графику, скульптуру и иллюстрацию, керамику, текстиль, сценографию, видеоарт и прототипы компьютерных игр. в Подземном музее покажут спецпроект, посвященный моде. Экспонаты – дипломные работы этого года, отобранные совместно кураторской командой парка с представителями каждого вуза.

Когда: 10 сентября – 6 ноября

Фестиваль “Здесь и сейчас”



Ежегодный смотр современного искусства “Здесь и сейчас” второй раз проходит вне стен музеев и галерей. Работы его участников размещаются на площадях и улицах, гармонично встраиваясь в существующий городской ландшафт и делая современное искусство ближе к жителям города #искусствовгороде.

В этом году проект расширяет свою географию: арт-объекты его участников появятся в удаленных от центра районах столицы. А на художественной карте Москвы возникнут новые точки притяжения. “Здесь и сейчас” – история о том, как искусство меняет не только центральные кварталы, но и вполне типовую застройку жилых массивов. Работы современных художников трансформируют привычный пейзаж, превращая площади и улицы из обыденных в самобытные, живые, находящиеся в постоянном диалоге с архитектурным пейзажем столицы. Среди участников этого года: Адиль Алиев, Диана Воуба, Кирилл Стефанов, Александр Повзнер, Дмитрий Аске и другие.

Когда: 9 сентября – 4 ноября

“Москва без окраин. Арбат”



Выставка “Москва без окраин. Арбат” откроется в Музее Москвы уже в сентябре. Центральный вопрос новой экспозиции – что такое старое и новое в городе? – будет рассматриваться через историю становления, разрушения и переустройства района Арбат. Уникальные архивы проектов Старого и Нового Арбата и истории знаменитых арбатских переулков будут соседствовать с личными историями и воспоминаниями жителей, семейными реликвиями и фотографиями.

Когда: 30 сентября – 5 февраля