ВОЗ: В сентябре от COVID-19 каждые 44 секунды в мире умирал человек

На прошлой неделе от коронавируса в мире каждые 44 секунды умирал один человек, теперь же в мире сократилось количество смертей от заболевания, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус.

«Глобальное снижение числа зарегистрированных случаев и смертей продолжается. Это очень обнадеживает. Но нет никакой гарантии, что эти тенденции сохранятся», – передает его слова ОСН.

По словам Гебрейесуса, с февраля число еженедельно регистрируемых смертей сократилось более чем на 80%. Однако на прошлой неделе от COVID-19 каждые 44 секунды в мире умирал один человек.

Глава ВОЗ заявил, что большинства из этих смертей можно было избежать. Организация собирается выпустить шесть рекомендационных материалов, с помощью которых правительства разных стран смогут предпринять необходимые меры для сокращения распространения вируса.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки госпитализированы 4086 человек, на 2,8% меньше по сравнению с 6 сентября.

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