В Польше заявили о риске войны с Россией в ближайшие 10 лет

Польша видит риски войны с Россией в ближайшие 3-10 лет и должна использовать это время для перевооружения, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Марчин Оцепа.

«Существует серьезный риск войны с Россией, с которым мы еще столкнемся в течение 3-10 лет. Все зависит от того, чем закончится конфликт на Украине, но мы рассчитываем, что именно столько лет РФ потребуется для восстановления своего военного потенциала», – сказал Оцепа в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Польше необходимо потратить это время на вооружение своей армии, не считаясь с расходами.

«Это совершенно вторично, как бухгалтеры будут учитывать эти расходы. Наша задача – эти деньги найти и хорошо потратить», – добавил он.

Ранее Польша пригрозила ответом НАТО на размещение «Кинжалов» под Калининградом. Как сообщил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич, действия Польши совместно с союзниками и штабом НАТО являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым Российской Федерацией.

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