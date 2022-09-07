Украинские военные пожаловались на большие потери при контрнаступлении

Военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов, сообщают американские СМИ.

Раненые украинские военные в беседе с Washington Post признались, что контрнаступление на херсонском направлении может привести к множеству новых погибших, передает РИА «Новости».

Один из собеседников рассказал, что военным приходится экономить на боеприпасах, также есть проблемы с системами наведения у старого оружия.

Каким бы кровавым ни был бой, украинские военные заявили, что не видят альтернативы.

«Если мы их не остановим, они будут просто насиловать и убивать наших людей, как они это делали везде», — сказал сосед Александра по комнате в больнице по кличке «Пиночет».

Пиночет сказал, что его колено было раздроблено осколком мины, выпущенной после того, как беспилотник заметил его во время контрнаступления на прошлой неделе. Он сказал, что, хотя украинские потери значительны, сторона, которая ведет наступление, всегда теряет больше солдат.

«Мы ничего не можем с этим поделать, — сказал Пиночет. — И мы все еще можем победить».

Несмотря на трудности, один из раненых Игорь сказал, что хочет вернуться на передовую, как только выздоровеет: «Мои люди там. Как я могу оставить их?»

Как и в битве за Киев, успех Украины вряд ли гарантирован, и отчеты солдат сигнализируют о том, что впереди долгая битва и еще много жертв.

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