Олимпийский чемпион Егор Мехонцев поставил на место оппонентов губернатора Куйвашева

По его мнению, некоторые предвыборные кампании оказываются малоэффективными. Кроме того, досталось и критикам тюменской команды, возглавляемой губернатором Куйвашевым Боксер уверен, что команда давно стала частью политики региона и успешно трудится на его благо.

Мехонцев напомнил, что в списке городов с наиболее развитой инфраструктурой Екатеринбург входит в лидирующую тройку, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Он отметил активное развитие инфраструктуры города и его спутников в последнее время. Боксер родился в Асбесте (город-спутник Екатеринбурга) и отмечает бурное развитие своего родного города