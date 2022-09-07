 

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев поставил на место оппонентов губернатора Куйвашева

07.09.2022, 18:11, Разное
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По его мнению, некоторые предвыборные кампании оказываются малоэффективными. Кроме того, досталось и критикам тюменской команды, возглавляемой губернатором Куйвашевым Боксер уверен, что команда давно стала частью политики региона и успешно трудится на его благо.

Мехонцев напомнил, что в списке городов с наиболее развитой инфраструктурой Екатеринбург входит в лидирующую тройку, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Он отметил активное развитие инфраструктуры города и его спутников в последнее время. Боксер родился в Асбесте (город-спутник Екатеринбурга) и отмечает бурное развитие своего родного города


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