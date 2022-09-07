На пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли путепровод – Собянин

Столичные власти прикладывают значительные усилия для развития

транспортной системы. Сегодня широкие магистрали и узкие улицы связывают все

района города, обеспечивая местных жителей разветвленной сетью дорог,

обеспечивающих доступность инфраструктуры. Специалисты постоянно работают над

тем, чтобы максимально повысить безопасность как водителей, так и пешеходов, а

также снизить время, которое москвичи тратят в пути.

Для этого в российской столице постоянно обновляются дороги, а

также строятся новые путепроводы, эстакады, съезды, тоннели и парковки. Особое внимание,

конечно, приковано к МКАД. Власти стараются распутать “клеверы”,

которые усложняют дорожное движение.

Так, за последнее время на кольцевой дороге модернизировали уже 18

транспортных развязок. Как правило, “лепестки” заменятся на

направленные съезды. Тоннели и эстакады лучше справляются с транспортными

потоками, увеличивая пропускную способность в среднем на 20-30%.

Сегодня в городе проводится модернизация еще четырех

“клеверов”, а на днях открылось движение по новому путепроводу над

МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля. Об этом в своем

телеграмм-канале рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.

“Открыли сегодня движение по путепроводу над МКАД в месте

пересечения магистрали с ул. Верхние Поля. Мы завершили его строительство на

год раньше запланированного срока”, – подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, путепровод реконструировали в рамках крупного

дорожного проекта. После модернизации участка автомобили смогут напрямую

выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе,

добавил градоначальник.

Политик также выразил уверенность, что новый путепровод позволит в

значительной степени увеличить пропускную способность всего юго-восточного

участка МКАД, а также улучшить транспортное обслуживание более 700 тысяч

жителей Капотни, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южного, подмосковных

городов Дзержинский и Котельники.

“Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние

Поля и Капотня планируем завершить через год”, – отметил Сергей Собянин.

Кроме того,

он обратил внимание, что за 2022 год уже построено 24 километра новых дорог, 10

эстакад и путепроводов. Наиболее крупными проектами, по словам главы города,

стали первая очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе,

улично-дорожная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке, путепровод

между Очаково-Матвеевским и проспектом Генерала Дорохова.