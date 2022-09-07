 

На пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли путепровод – Собянин

07.09.2022, 18:11, Разное
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Столичные власти прикладывают значительные усилия для развития
транспортной системы. Сегодня широкие магистрали и узкие улицы связывают все
района города, обеспечивая местных жителей разветвленной сетью дорог,
обеспечивающих доступность инфраструктуры. Специалисты постоянно работают над
тем, чтобы максимально повысить безопасность как водителей, так и пешеходов, а
также снизить время, которое москвичи тратят в пути.

Для этого в российской столице постоянно обновляются дороги, а
также строятся новые путепроводы, эстакады, съезды, тоннели и парковки. Особое внимание,
конечно, приковано к МКАД. Власти стараются распутать “клеверы”,
которые усложняют дорожное движение.

Так, за последнее время на кольцевой дороге модернизировали уже 18
транспортных развязок. Как правило, “лепестки” заменятся на
направленные съезды. Тоннели и эстакады лучше справляются с транспортными
потоками, увеличивая пропускную способность в среднем на 20-30%.

Сегодня в городе проводится модернизация еще четырех
“клеверов”, а на днях открылось движение по новому путепроводу над
МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля. Об этом в своем
телеграмм-канале рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.

“Открыли сегодня движение по путепроводу над МКАД в месте
пересечения магистрали с ул. Верхние Поля. Мы завершили его строительство на
год раньше запланированного срока”, – подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, путепровод реконструировали в рамках крупного
дорожного проекта. После модернизации участка автомобили смогут напрямую
выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе,
добавил градоначальник.

Политик также выразил уверенность, что новый путепровод позволит в
значительной степени увеличить пропускную способность всего юго-восточного
участка МКАД, а также улучшить транспортное обслуживание более 700 тысяч
жителей Капотни, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южного, подмосковных
городов Дзержинский и Котельники.

“Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние
Поля и Капотня планируем завершить через год”, – отметил Сергей Собянин.

Кроме того,
он обратил внимание, что за 2022 год уже построено 24 километра новых дорог, 10
эстакад и путепроводов. Наиболее крупными проектами, по словам главы города,
стали первая очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе,
улично-дорожная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке, путепровод
между Очаково-Матвеевским и проспектом Генерала Дорохова.


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