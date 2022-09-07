Элегантная вечерняя сумочка по моде 2022 года: как подобрать ее, не испортив общий образ

Когда речь идет о создании эффектного вечернего образа, то нельзя обойтись без такого аксессуара как сумочка. В идеале он должен выполнять две функции: эстетическую и практичную. Правильно подобранная сумочка станет эффектным дополнением вашего лука, плюс обеспечит местом для хранения ценных вещей (телефона, косметики, зеркала, денег). Разбираемся в секретах выбора данного аксессуара.

Универсальные варианты

Если у вас нет возможности покупать по сумке к каждому наряду, то вы не одиноки. Многим из нас бюджет не позволяет возможности регулярно приобретать новые аксессуары в тон к одежде. В данном случае рекомендуется рассмотреть универсальные варианты. Например, классический клатч бежевого, нюдового или коричневого оттенков.

Почему такие варианты универсальны? Поскольку нюдовые оттенки в любом случае сочетаются с кожей, становятся как бы продолжением руки. Неважно, какого именно цвета ваша одежда: сумка в бежевых тонах подойдет к вещам любых расцветок. Вот, почему это хорошая инвестиция на будущее.

Отдавайте предпочтение качественной сумочке, с надежной исправной фурнитурой. Один раз заплатив энную сумму за такое изделие, вы обеспечите себя достойным аксессуаром на долгие годы. С ним не будет стыдно выйти в свет.

Осторожно: черная сумочка

Если говорить об универсальном вечернем наряде, то еще великая Коко Шанель настаивала на маленьком черном платье. Это та вещь, которая подходит на все случаи жизни. Однако с черной вечерней сумкой дела обстоят иначе. Этот аксессуар может испортить весь лук, если он ни с чем не сочетается. В вашем наряде обязательно должно быть еще какое-то изделие черного цвета: например, обувь. Только тогда образ получится гармоничным.

Обратите внимание на фурнитуру. Например, если на сумке она золотистого оттенка, то уместно будет сочетать такое изделие с золотыми ювелирными украшениями. Если же фурнитура серебристая, тогда подойдут серьги, колье и браслеты из серебра.

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Удачные сочетания

Если у вас юбка или платье с высокой талией, то лучше всего брать с собой сумку-конверт и носить ее в руке. Если вы посещаете деловое мероприятие и в целом у вас строгий образ, то сделать его более формальным позволит клатч с застежкой. Многие аксессуары имеют съемный ремешок. Вы можете повесить сумку на плечо в контексте делового лука. Сумка, висящая на плече, также подойдет к платью-комбинации.

Если у вас красивое вечернее платье с запахом, тогда обратите внимание на сумку с ремешком в виде браслета: которая одевается на запястье. Если у вас в наряде есть пышные рукава воланы, то можно надеть сумку через плечо или с ручкой сверху.

При наличии цепочки на сумке оберните эту цепочку вокруг пальцев, зажав сумочку в ладони: увидите, как по-другому будет смотреться привычный лук.

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Яркий акцент

Можно сделать сумочку изюминкой образа, выбрав изделие яркого оттенка или с разноцветным принтом. Учтите, что в таком случае лук получится менее формальным. Это прекрасный вариант для посещения вечеринок, особенно летних: ведь неоновые оттенки лучше всего смотрятся в контексте теплой погоды, как и неоновая одежда в целом.

Если у вас яркая пестрая сумочка, старайтесь не комбинировать ее со строгими брючными костюмами и платьями-футлярами нейтральных оттенков. В данном случае лучше всего подойдут полуоткрытые платья с воланами, оборками, рюшами. Вы можете также использовать технику колор-блок, совместив пеструю сумку с туфлями такого же цвета, а платье подобрав другого яркого оттенка. Например, сочетав синий и розовый цвета, либо желтый с зеленым.

Размер имеет значение

Зачастую в контексте вечернего образа рассматривается миниатюрная сумочка. Но если вы любите эксперименты, то можете подобрать более вместительный и больший по размеру аксессуар. Придерживайтесь одного простого правила. Чем больше сумка — тем менее должно быть дополнительных элементов декора. Например, вышивка, стразы и прочие детали неуместны. Придерживайтесь минимализма.

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Второй момент — это то, что большая сумка должна быть нейтрального оттенка. Сочетать ее следует тоже с нарядом в стиле минимализм. Вы можете подобрать изделие в цвет к одежде. А можно и сыграть на контрасте: например, сочетать белую сумку с черным платьем.

Исходите из образа в целом

При выборе вечерней сумочке обращайте внимание на свой образ в целом, на свою одежду. Аксессуар должен по стилю гармонировать с нарядом. Например, если у вас блестящее с переливами облегающее платье-комбинация, то вместительная большая сумка точно будет не в тему. В то же время если у вас яркий образ, платье асимметричного кроя с открытым плечом неонового оттенка, то сумка строгой геометрической формы черного цвета тоже будет ни к чему.

У вас одежда со стразами, пайетками? Тогда и сумка с таким декором будет весьма уместна. Или если у вас нарядные туфли со стразами, тогда и сумка в таком стиле впишется в образ больше, чем та, которая в минималистичном стиле.