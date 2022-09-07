Осенний нейл-арт для коротких ногтей: тенденции маникюра на холодный сезон 2022

Красивые и ухоженные руки выглядят очень привлекательно и помогают сделать внешний вид более элегантным. Очень важно правильно подобрать для себя маникюр, чтобы привлечь внимание. В этом году в моде короткие ногти и есть множество вариантов нейл-арта, на которые точно стоит обратить свое внимание.

Стоит творчески подойти к дизайну и поэкспериментировать с самыми различными вариациями. Вот несколько отличных решений, которые можно сделать самостоятельно и совершенно не нужно записываться в маникюрный салон.

Хромированные ногти

Хромированные, металлические, зеркальные ногти – популярный тренд осени 2022 года. Это один из самых лучших вариантов крутого и стильного маникюра на короткие ногти.

Зеркальный эффект заставляет наши ногти буквально сиять и сразу же бросается в глаза. Хромированные ногти были популярными несколько лет назад и этот тренд снова возвращается в моду. Сейчас можно найти множество лаков для ногтей и всевозможных втирок, чтобы воссоздать этот эффект самостоятельно.

Ногти в форме полумесяца

Это довольно интересный и стильный вариант маникюра. Небольшие полумесяцы нарисованы на нижней части ногтя. Этот дизайн представляет собой игривую и современную версию классического французского маникюра, которая действительно привлекает к себе внимание.

Сделать такой нейл-арт достаточно просто самостоятельно. Для этого изначально нужно придать ногтям желаемую форму и нанести тонкий слой базового покрытия.

Затем перевернуть шаблон для французского маникюра вверх дном и поместить его на нижнюю часть ногтя. Окрасить верхнюю половину ногтей лаком по выбору и дать ему полностью высохнуть. Снять наклейку и нарисовать полумесяц лаком другого цвета на выбор.

Особенно красиво выглядит дизайн с двумя контрастными оттенками. Это обеспечивает красочный и современный вид. Нанести верхнее покрытие, чтобы все это закрепить.

Французский маникюр

Это простой, элегантный и универсальный нейл-арт. Французский маникюр является вечной классикой, которая, вероятно, никогда не выйдет из моды.

Френч идеально подходит для создания элегантного и простого образа. Даже на коротких ногтях получается очень тонкий, но вместе с тем шикарный маникюр.

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Изначально нужно придать ногтевой пластине желаемую форму, нанести тонкий базовый слой.

Затем другим цветом обвести край ногтя тонкой линией. Дать полностью высохнуть и закрепить верхним слоем.

Обратный френч

Будь то украшения, микро или деконструированные варианты французского маникюра, он является самым универсальным вариантом. Осенью 2022 года он снова будет в тренде.

Перевернутый френч выглядит очень интересно и привлекательно и отлично подходит для коротких ногтей.

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Тонкие линии, нарисованы в нижней части ногтевой пластины, что придает образу более интересный и игривый вид.

Чтобы выглядеть более интересно и стильно, стоит использовать яркие цветные лаки. Такой нейл-арт точно привлечет к себе внимание.

Минималистичный дизайн

Для коротких ногтей не подходят сложные и детализованные украшения. Тенденции маникюра на осень 2022 года включают в себя минимализм.

Небольшие детали, в частности, такие как маленькие сердечки или точки выглядят очень стильно и создают веселую цветовую палитру.

Нужно просто нанести базовое покрытие, приклеить наклейки и зафиксировать все это. Это поможет продемонстрировать красоту ногтей.