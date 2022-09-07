9-летний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева завел личный блог

Недавно все узнали, что 9-летний Платон Шепелев пошел по стопам знаменитой мамы – мальчик увлекся музыкой и уже довольно искусно играет на гитаре. А накануне специально для продвижения своего творчества он завел собственный блог в сети, где теперь будет делиться с подписчиками музыкальным контентом. Впрочем, за публикациями сына будет строго следить отец Дмитрий Шепелев. На страницу уже подписались 2 тысячи человек.

9 лет. Электрогитара, баскетбол, кока-кола. Аккаунт управляется родителями, – гласит описание профиля Платона.

Первым же постом Платон опубликовал гитарную кавер-версию легендарной песни рок-группы Guns N’ Roses “November Rain”.

Всем привет! Платон здесь, и это мой первый пост здесь. Это соло-кавер на Guns N’ Roses November Rain. Надеюсь, вам понравится так же, как и мне. Ура! Пишите комментарии, если хотите, – написал он.

Новоприбывшие подписчики начинающего музыканта поддержали Платона в комментариях.

Очень талантливо! Успехов!

Ого, как круто! Большой молодец. Я работаю в музыкальном магазине, часто заходят подростки побрынчать, но там уже ребята постарше, а тут ребенок, да с таким рвением и азартом, с блеском в глазах…

Круто, молодец!

Напомним, что телеведущий и отец Платона Дмитрий Шепелев не в ладах с семьей Жанны Фриске – ее отец Владимир, мать Ольга и сестра Наталья, которая недавно впервые стала мамой, почти не видят сына покойной артистки. Причиной разлада в семье послужил финансовый вопрос – в 2020-м родители Фриске отсудили у Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей, а в прошлом году телеведущий выиграл дело, связанное с недвижимостью.

Шепелев долго скрывал лицо сына и лишь в прошлом году снялся с наследником для журнала HELLO!. А в мае этого года Шепелев показал редкий снимок подросшего Платона уже своим фолловерам.

Напомним, Жанна Фриске узнала о страшном диагнозе – раке головного мозга – во время беременности Платоном. Певица долго проходила лечение в Китае и реабилитацию в Юрмале. Позднее Жанна продолжила лечение в Москве, однако состояние певицы ухудшалось. Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе. Отпевание певицы состоялось в Богоявленском соборе в Елохове. Похоронена Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Дмитрий Шепелев