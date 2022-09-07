Меган Маркл повторила свой свадебный образ во время первого визита в Дюссельдорф

Вчера, 6 сентября, Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Дюссельдорф. До этого они меньше двух суток провели в Великобритании – там супруги проигнорировали встречу с королевской семьей, зато открыли саммит One Young World, который находится на попечении у герцогини. Теперь же настала очередь другого проекта – “Игр непобежденных”, которые курирует уже герцог.

41-летняя супруга принца решила сбавить накал страстей и после выхода в красном костюме облачилась с комплект сдержанных натуральных тонов. Для своего дебютного визита в Германию Меган выбрала белый трикотажный топ Anine Bing в рубчик с американской проймой, к которым добавила брюки-палаццо Brendon Maxwell с высокой посадкой, широким поясом и защипами на талии, а также светлые лодочки, едва заметные под штанинами. Образ снова завершил пучок, но сейчас стилисты сделали его намеренно небрежным, с выпущенными прядями. Из украшений на ней были часы Cartier, которые принадлежали Диане, и бриллиантовые серьги-пусеты из желтого золота.

Этот топ с американской проймой многим напомним один из двух свадебных образов герцогини Сассекской. В 2018 году она вместе с новоиспеченным супругом покинула часовню Виндзорского замка вторым платьем невесты стал наряд с аналогичным вырезом – его создала Стелла Маккартни, английский модельер, дочь участника группы The Beatles сэра Пола Маккартни, специально для Меган Маркл.

Неизвестно, будет ли герцогиня еще публично выступать во время тура по Европе – ее речь в Манчестере сильно раскритиковали, а ее саму назвали “эгоцентричной”. Поездка, впрочем, не продлится долго: уже в четверг Гарри снова прилетит в Лондон на вручение премии WellChild Awards, и затем супруги, скорее всего, отправятся в США, где их ждут сын Арчи и дочь Лилибет Диана.