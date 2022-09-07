 

Мнение: По линии жизни…

07.09.2022, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Интересный советский документальный фильм "По линии жизни…" 1988-го года о войне в Афганистане.
Ранее видеть не доводилось.

И с оказией по Афганистану.

Спецслужбы Талибана считают, что теракт в Кабуле у посольства РФ был организован ИГИЛ при поддержке иностранных спецслужб, которые курируют деятельность террористов.

Стоит отметить, что еще во время войны против США, Талибан неоднократно заявлял, что ИГИЛ и США в Афганистане действуют заодно, в частности приводя в пример эпизод с штурмом талибами тюрьмы, в которой содержались боевики ИГИЛ, которых оттуда вывозили на американских вертолетах.
Стоит также отметить, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай (которого трудно заподозрить в симпатиях к Талибану, которые считают его американской марионеткой) также был согласен с мнением Талибана, что ИГИЛ и США в Афганистане действуют на одной стороне, о чем также публично заявлял.

В столице Исламского Эмирата Афганистан сейчас активизирована работа контртеррористических органов Талибана по выявлению ячеек ИГИЛ. По мнению правительства талибов, данный теракт был направлен на разрушение укрепляющихся отношений между РФ и Исламским Эмиратом Афганистан (не так давно были достигнуты договоренности о поставках нефти и газа в Афганистан).

Помимо пострадавших гражданских и двух погибших российских дипломатов, погибли 4 боевика Талибана, которые занимались охраной посольства.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.22 / “Могла бы и не возвращаться”: открестившейся от Родины “не патриотке” Чеховой врезали с ноги

03.03.22 / Есть и хорошая новость: слово «мир» еще не запретили

20.05.22 / Мнение: Повесточка в Майнкрафт, или проблемы импортозамещения видеоигр

19.11.21 / Стало известно, как на самом деле похудела Алла Пугачева

15.05.22 / Путин предупредил Финляндию, что вступление в НАТО станет «ошибкой»

25.03.22 / Мнение: О пользе наличных

21.02.22 / Звезда “Спеши любить” Мэнди Мур отметила первый день рождения сына

08.02.22 / Петиция Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова

30.03.22 / Как поменять однушку на двушку без доплат

15.04.21 / Давид Хомак распечатает и символически сожжет “фашистские и расистские” статьи Lurkmore

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика