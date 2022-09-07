Мнение: По линии жизни…

Интересный советский документальный фильм "По линии жизни…" 1988-го года о войне в Афганистане.

Ранее видеть не доводилось.

И с оказией по Афганистану.

Спецслужбы Талибана считают, что теракт в Кабуле у посольства РФ был организован ИГИЛ при поддержке иностранных спецслужб, которые курируют деятельность террористов.

Стоит отметить, что еще во время войны против США, Талибан неоднократно заявлял, что ИГИЛ и США в Афганистане действуют заодно, в частности приводя в пример эпизод с штурмом талибами тюрьмы, в которой содержались боевики ИГИЛ, которых оттуда вывозили на американских вертолетах.

Стоит также отметить, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай (которого трудно заподозрить в симпатиях к Талибану, которые считают его американской марионеткой) также был согласен с мнением Талибана, что ИГИЛ и США в Афганистане действуют на одной стороне, о чем также публично заявлял.

В столице Исламского Эмирата Афганистан сейчас активизирована работа контртеррористических органов Талибана по выявлению ячеек ИГИЛ. По мнению правительства талибов, данный теракт был направлен на разрушение укрепляющихся отношений между РФ и Исламским Эмиратом Афганистан (не так давно были достигнуты договоренности о поставках нефти и газа в Афганистан).

Помимо пострадавших гражданских и двух погибших российских дипломатов, погибли 4 боевика Талибана, которые занимались охраной посольства.

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