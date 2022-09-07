 

КНДР впервые провела в России розыгрыш своего аналога американской грин-карты

07.09.2022, 17:33, Разное
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Власти КНДР объявили, что провели первый в истории розыгрыш «Красной карты» – аналога американской Green Card.

Документ 레드 카드 позволяет в упрощённом порядке оформить визу для долгосрочного проживания в Северной Корее с возможностью остаться на ПМЖ.

Единственным победителем лотереи в РФ стал режиссёр Виталий Манский – как отмечается в сообщении, пришедшем сегодня по телетайпу, ему представится уникальная возможность жить и работать в «стране, озарённой мудростью народного правительства». Чтобы забрать приз, победителю следует явиться с вещами в дипмиссию.

Дипломаты посулили Манскому особый бонус – поскольку он первый в истории обладатель «Красной карты», для него подготовлена особая экскурсия по стране. В гостиничном номере его ждут телевизор и даже выделенный санузел, а для перемещения по стране власти выделят деятелю искусства автомашину с шофёром.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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