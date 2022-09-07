Мнение: Конец эры фейковых денег, потеря накоплений и снижение спроса на доллары

1. Швейцарский эксперт полагает, что мировому финансовому рынку в нынешнем его виде скоро придёт конец (ссылка):



Эгон фон Грейерц (EvG) – известный швейцарский эксперт по рынку золота и валют и основатель компании Matterhorn Asset Management. Бывший банкир хранит золото клиентов в самом большом на планете частном хранилище золота, спрятанном в Швейцарских Альпах. Он всегда говорил, что когда печатный станок печатает огромные объемы денег, переходящие в невыплаченные долги, то все может закончиться финансовым коллапсом. По его мнению, сейчас как раз сложилась такая ситуация.

«Я прогнозирую, что… рынок ценных бумаг обвалится именно сейчас, – цитирует EvG ZeroHedge. – Обвал Dow на тысячу пунктов в прошлую пятницу подтверждает мой прогноз. Фундаментально рынки должны были обрушиться давно… Думаю, что через один-два месяца мы увидим обвал на рынках на 30% или около того. Это будет первое, но не последнее падение. Это будет только начало».

Рынки потеряют в реальном исчислении, полагает EvG, в ближайшие годы 90-95%. Это, конечно, произойдет не за один день. Однако если обвал будет одномоментным, т.е. произойдет за очень короткое время, например, за один-два дня, то это будет полная катастрофа и миру (речь идет, конечно, о мире финансов) придет конец.

Затем, продолжает швейцарский эксперт, опять включат печатный станок и опять на какое-то время вернется всеобщий оптимизм. Деньги фактически перестанут существовать, потому что печатаемые деньги не будут больше ничего значить. Не останется ничего, что двигало бы мир вперед. Что же касается принимаемых на верху всех решений по энергетике, изменениям климата, санкциям и так далее, то они только ускорят этот обвал.

Такого мощного коллапса в истории ещё не было, пророчит Эгон фон Грейерц. Самое же страшное, по его словам, то, что предотвратить или остановить его невозможно. Никто ничего не сможет сделать. Все, у кого нет власти, будут что-то обещать, но все их обещания будут абсолютно невыполнимыми. Когда же они получат власть, то их быстро вышвырнут, потому что они не выполняют обещаний. Это значит, что эра утопий, печатания денег и спасения мира при помощи печатного станка закончится и безвозвратно уйдет в прошлое.

Фон Грейерц ожидает обвала ценностей на 90 с лишним процентов. Он вспоминает о Великой депрессии в 1929-32 годах, когда ценные бумаги обвалились на 90%. Масштаб тогдашних проблем не идет ни в какое сравнение с проблемами нынешними. Сейчас, напоминает он, речь идет обо всей планете, а не об отдельных странах. Коллапс будет везде, поэтому спрятаться от него будет негде.

Грейерц и раньше предсказывал, что мировые финансовые рынки ждёт катастрофа. Об этом он предупреждал ещё 10 лет назад (ссылка), но тогда он говорил про неопределённое будущее, а сейчас – что вот-вот начнётся, что коллапс уже на носу.

2. Блогер jack88merkin разбирает фейк о том, что подавляющее большинство россиян якобы лишились накоплений за последние полгода (ссылка):



«Более 80% россиян потеряли накопления после февраля 2022 года».

Красивый заголовок! Кликбейтный! Правда, если поискать его в интернете, полный текст выглядит так:

«Только 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли. 8% признались, что полностью лишились своей финансовой подушки безопасности. Каждый пятый (21%) заявил о потере почти всех сбережений, 52% потеряли незначительную их часть».

Таким образом, потеря 80% россиян своих накоплений, если изучить матчасть, превращается в “71% россиян не потерял своих накоплений или потерял незначительную их часть”.

Добавлю к этому, что если у вас было отложено 5 тысяч рублей, и вы их потратили, вы тоже «полностью лишились своей финансовой подушки безопасности».

3. Россияне начали избавляться от долларов (ссылка):



Ажиотажный спрос на наличную валюту постепенно падает. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Джиоев. <…>

«По всей видимости, тот ажиотажный спрос на наличную валюту, наблюдаемый весной этого года, постепенно “затухает”. Об этом говорит статистика об объеме наличной валюты у населения», — высказался Джиоев.

Судя по последним доступным данным Центробанка, россияне четыре месяца подряд постепенно сокращают объем наличной валюты на руках, заявил финансовый аналитик. С пиковых 99 миллиардов долларов в марте объем упал до 94 миллиардов долларов в июне, добавил он.