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Медиарейтинг губернаторов за август

07.09.2022, 17:09, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В августе 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

47 270

293 285,9

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

42 925

292 060,8

3

+4

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

11 167

103 872,1

4

-1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

11 986

81 184,3

5

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 084

47 884,7

6

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 018

42 174,4

7

+3

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

5 806

38 089,1

8

-4

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

7 316

33 879,4

9

+4

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

6 469

30 540,3

10

-2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 429

30 348,4

11

-2

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 735

29 497,8

12

0

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

6 106

28 976,1

13

-2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 548

18 117,7

14

+3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 483

16 992,1

15

-1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 046

12 508,3

16

-1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 723

10 809,2

17

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 319

10 279,0

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 964

9 646,0

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе поездки в Рязанскую область сообщил, что верховой пожар в регионе очень сильный, однако выразил надежду, что его удастся локализовать в течение 1-2 дней. Особой угрозы жителям Рязанской области от пожаров нет, сил и средств справиться с ними достаточно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Рязанской области. Московские власти помогут Рязанской области в борьбе с лесными пожарами. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В зону ЧС от Москвы направят около 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в Подмосковье остается стабильной, серьезных возгораний на территории региона нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главврачами городских больниц проект нового стандарта экстренной медпомощи. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД (МЦД-4), связавшему улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром на складе Ozon в Истринском районе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК “Гусарская баллада”. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал закупку 510 новых автобусов, оборудование 20 разворотных площадок и 100 выделенных полос в рамках улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в 2022 году. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детсадов к 1 сентября. Андрей Воробьев открыл 25 августа форум педагогов Подмосковья и сообщил о переходе сотрудников МЧС и “Мособлпожспаса” на усиленный режим работы.

На пресс-конференции 17 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков прокомментировал ситуацию, которая складывалась в ряде районов региона в связи с природными пожарами. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Рязанской области в связи с лесными пожарами. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков. О ситуации в регионе президенту РФ Владимиру Путину 24 августа доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.  Власти Рязанской области решили эвакуировать жителей поселка Голованово из-за высокой пожарной опасности, рассказал в видеообращении врио главы региона Павел Малков. Павел Малков сообщил, что ситуацию с лесными пожарами в регионе удалось взять под контроль.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Владимирской области Александра Авдеева (+4), врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+3) и губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3).

Состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Владимирской области Александром Авдеевым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ярославскую область провел встречу с врио губернатора региона Михаилом Евраевым. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и губернатор Орловской области Андрей Клычков посадили два саженца дуба в музее-заповеднике “Спасское-Лутовиново”.

Главы регионов в августе 2022 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

47 270

293 285,9

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

42 925

292 060,8

3

+7

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

15 557

155 212,1

4

-1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

11 460

135 446,0

5

+20

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

11 167

103 872,1

6

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

13 129

96 865,5

7

+2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

13 455

82 204,0

8

+9

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

8 960

81 598,0

9

-4

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

11 986

81 184,3

10

+2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

10 047

69 600,2

11

0

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

9 460

58 244,4

12

+3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

10 471

54 513,3

13

+1

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

9 338

52 277,0

14

+14

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

5 958

48 905,2

15

-7

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 084

47 884,7

16

-12

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

5 491

45 104,2

17

+10

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

6 172

43 203,4

18

+2

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

12 939

42 523,6

19

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 018

42 174,4

20

-7

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 014

41 262,3

21

+30

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

7 570

39 385,4

22

-6

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6 093

38 251,8

23

+23

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

5 806

38 089,1

24

+16

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

5 266

36 485,1

25

+20

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

5 140

35 880,0

26

+8

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 235

33 913,9

27

-20

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

7 316

33 879,4

28

+10

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 799

33 412,3

29

-10

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

8 373

32 820,1

30

-4

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

4 861

31 024,5

31

-8

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

8 153

30 730,8

32

+28

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

6 469

30 540,3

33

-3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 429

30 348,4

34

-3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 735

29 497,8

35

+6

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 156

29 317,7

36

+21

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

6 106

28 976,1

37

+5

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 478

28 454,7

38

-5

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

6 027

27 531,5

39

+11

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 662

27 087,9

40

-1

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 701

26 715,1

41

-20

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 033

26 566,2

42

-7

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7 465

25 764,2

43

-7

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

4 949

25 585,1

44

-15

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3 751

25 124,7

45

+3

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 715

24 180,2

46

+16

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

3 540

22 594,0

47

+2

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 516

22 055,1

48

+16

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 956

21 862,3

49

+6

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 424

21 793,0

50

-26

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

3 550

19 587,8

51

+2

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 139

18 247,3

52

-5

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 548

18 117,7

53

+3

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 964

17 956,3

54

-22

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3 659

17 702,2

55

+13

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3 267

17 283,0

56

+17

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 483

16 992,1

57

-5

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4 806

16 970,1

58

+1

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4 931

16 731,2

59

-16

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 566

16 457,2

60

+18

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 893

15 323,5

61

-3

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 772

14 974,3

62

-25

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 708

14 005,1

63

+6

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 124

13 744,3

64

-42

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 058

12 774,9

65

+1

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 010

12 550,9

66

-5

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 046

12 508,3

67

-2

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 012

12 328,0

68

+8

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

2 998

11 886,8

69

-25

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

5 045

11 784,0

70

-7

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 723

10 809,2

71

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 319

10 279,0

72

-1

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 135

9 814,0

73

+1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 964

9 646,0

74

-7

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 898

9 002,4

75

-3

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 116

7 983,0

76

+1

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 507

7 061,0

77

+4

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 442

7 014,4

78

-3

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 742

6 666,5

79

0

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 181

5 509,0

80

+4

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 088

5 388,0

81

+1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 118

5 045,0

82

-28

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 159

4 419,0

83

-3

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 254

3 794,0

84

+1

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

738

3 602,0

85

-2

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

734

2 667,9



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