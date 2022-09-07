Медиарейтинг губернаторов за август
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В августе 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
47 270
|
293 285,9
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
42 925
|
292 060,8
|
3
|
+4
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
11 167
|
103 872,1
|
4
|
-1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
11 986
|
81 184,3
|
5
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 084
|
47 884,7
|
6
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 018
|
42 174,4
|
7
|
+3
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
5 806
|
38 089,1
|
8
|
-4
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
7 316
|
33 879,4
|
9
|
+4
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
6 469
|
30 540,3
|
10
|
-2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 429
|
30 348,4
|
11
|
-2
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 735
|
29 497,8
|
12
|
0
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
6 106
|
28 976,1
|
13
|
-2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 548
|
18 117,7
|
14
|
+3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 483
|
16 992,1
|
15
|
-1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 046
|
12 508,3
|
16
|
-1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 723
|
10 809,2
|
17
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 319
|
10 279,0
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 964
|
9 646,0
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе поездки в Рязанскую область сообщил, что верховой пожар в регионе очень сильный, однако выразил надежду, что его удастся локализовать в течение 1-2 дней. Особой угрозы жителям Рязанской области от пожаров нет, сил и средств справиться с ними достаточно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Рязанской области. Московские власти помогут Рязанской области в борьбе с лесными пожарами. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В зону ЧС от Москвы направят около 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в Подмосковье остается стабильной, серьезных возгораний на территории региона нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главврачами городских больниц проект нового стандарта экстренной медпомощи. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД (МЦД-4), связавшему улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром на складе Ozon в Истринском районе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК “Гусарская баллада”. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал закупку 510 новых автобусов, оборудование 20 разворотных площадок и 100 выделенных полос в рамках улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в 2022 году. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детсадов к 1 сентября. Андрей Воробьев открыл 25 августа форум педагогов Подмосковья и сообщил о переходе сотрудников МЧС и “Мособлпожспаса” на усиленный режим работы.
На пресс-конференции 17 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков прокомментировал ситуацию, которая складывалась в ряде районов региона в связи с природными пожарами. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Рязанской области в связи с лесными пожарами. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков. О ситуации в регионе президенту РФ Владимиру Путину 24 августа доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Власти Рязанской области решили эвакуировать жителей поселка Голованово из-за высокой пожарной опасности, рассказал в видеообращении врио главы региона Павел Малков. Павел Малков сообщил, что ситуацию с лесными пожарами в регионе удалось взять под контроль.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Владимирской области Александра Авдеева (+4), врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+3) и губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3).
Состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Владимирской области Александром Авдеевым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ярославскую область провел встречу с врио губернатора региона Михаилом Евраевым. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и губернатор Орловской области Андрей Клычков посадили два саженца дуба в музее-заповеднике “Спасское-Лутовиново”.
Главы регионов в августе 2022 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
47 270
|
293 285,9
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
42 925
|
292 060,8
|
3
|
+7
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
15 557
|
155 212,1
|
4
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
11 460
|
135 446,0
|
5
|
+20
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
11 167
|
103 872,1
|
6
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
13 129
|
96 865,5
|
7
|
+2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
13 455
|
82 204,0
|
8
|
+9
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
8 960
|
81 598,0
|
9
|
-4
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
11 986
|
81 184,3
|
10
|
+2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
10 047
|
69 600,2
|
11
|
0
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
9 460
|
58 244,4
|
12
|
+3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
10 471
|
54 513,3
|
13
|
+1
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
9 338
|
52 277,0
|
14
|
+14
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
5 958
|
48 905,2
|
15
|
-7
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 084
|
47 884,7
|
16
|
-12
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
5 491
|
45 104,2
|
17
|
+10
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
6 172
|
43 203,4
|
18
|
+2
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
12 939
|
42 523,6
|
19
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 018
|
42 174,4
|
20
|
-7
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 014
|
41 262,3
|
21
|
+30
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
7 570
|
39 385,4
|
22
|
-6
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 093
|
38 251,8
|
23
|
+23
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
5 806
|
38 089,1
|
24
|
+16
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
5 266
|
36 485,1
|
25
|
+20
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
5 140
|
35 880,0
|
26
|
+8
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 235
|
33 913,9
|
27
|
-20
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
7 316
|
33 879,4
|
28
|
+10
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 799
|
33 412,3
|
29
|
-10
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
8 373
|
32 820,1
|
30
|
-4
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
4 861
|
31 024,5
|
31
|
-8
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
8 153
|
30 730,8
|
32
|
+28
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
6 469
|
30 540,3
|
33
|
-3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 429
|
30 348,4
|
34
|
-3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 735
|
29 497,8
|
35
|
+6
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 156
|
29 317,7
|
36
|
+21
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
6 106
|
28 976,1
|
37
|
+5
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 478
|
28 454,7
|
38
|
-5
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6 027
|
27 531,5
|
39
|
+11
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 662
|
27 087,9
|
40
|
-1
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 701
|
26 715,1
|
41
|
-20
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 033
|
26 566,2
|
42
|
-7
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7 465
|
25 764,2
|
43
|
-7
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 949
|
25 585,1
|
44
|
-15
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 751
|
25 124,7
|
45
|
+3
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 715
|
24 180,2
|
46
|
+16
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
3 540
|
22 594,0
|
47
|
+2
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 516
|
22 055,1
|
48
|
+16
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 956
|
21 862,3
|
49
|
+6
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 424
|
21 793,0
|
50
|
-26
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3 550
|
19 587,8
|
51
|
+2
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 139
|
18 247,3
|
52
|
-5
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 548
|
18 117,7
|
53
|
+3
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 964
|
17 956,3
|
54
|
-22
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3 659
|
17 702,2
|
55
|
+13
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3 267
|
17 283,0
|
56
|
+17
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 483
|
16 992,1
|
57
|
-5
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 806
|
16 970,1
|
58
|
+1
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4 931
|
16 731,2
|
59
|
-16
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 566
|
16 457,2
|
60
|
+18
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 893
|
15 323,5
|
61
|
-3
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 772
|
14 974,3
|
62
|
-25
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 708
|
14 005,1
|
63
|
+6
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 124
|
13 744,3
|
64
|
-42
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 058
|
12 774,9
|
65
|
+1
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 010
|
12 550,9
|
66
|
-5
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 046
|
12 508,3
|
67
|
-2
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 012
|
12 328,0
|
68
|
+8
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
2 998
|
11 886,8
|
69
|
-25
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
5 045
|
11 784,0
|
70
|
-7
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 723
|
10 809,2
|
71
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 319
|
10 279,0
|
72
|
-1
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 135
|
9 814,0
|
73
|
+1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 964
|
9 646,0
|
74
|
-7
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 898
|
9 002,4
|
75
|
-3
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 116
|
7 983,0
|
76
|
+1
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 507
|
7 061,0
|
77
|
+4
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 442
|
7 014,4
|
78
|
-3
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 742
|
6 666,5
|
79
|
0
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 181
|
5 509,0
|
80
|
+4
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 088
|
5 388,0
|
81
|
+1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 118
|
5 045,0
|
82
|
-28
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 159
|
4 419,0
|
83
|
-3
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 254
|
3 794,0
|
84
|
+1
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
738
|
3 602,0
|
85
|
-2
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
734
|
2 667,9
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