Медиарейтинг губернаторов за август

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В августе 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 47 270 293 285,9 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 42 925 292 060,8 3 +4 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 11 167 103 872,1 4 -1 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 11 986 81 184,3 5 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 7 084 47 884,7 6 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 018 42 174,4 7 +3 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 5 806 38 089,1 8 -4 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 7 316 33 879,4 9 +4 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 6 469 30 540,3 10 -2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 429 30 348,4 11 -2 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 6 735 29 497,8 12 0 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 6 106 28 976,1 13 -2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 548 18 117,7 14 +3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 483 16 992,1 15 -1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 3 046 12 508,3 16 -1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 723 10 809,2 17 -1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 319 10 279,0 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 964 9 646,0

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе поездки в Рязанскую область сообщил, что верховой пожар в регионе очень сильный, однако выразил надежду, что его удастся локализовать в течение 1-2 дней. Особой угрозы жителям Рязанской области от пожаров нет, сил и средств справиться с ними достаточно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Рязанской области. Московские власти помогут Рязанской области в борьбе с лесными пожарами. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В зону ЧС от Москвы направят около 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в Подмосковье остается стабильной, серьезных возгораний на территории региона нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главврачами городских больниц проект нового стандарта экстренной медпомощи. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД (МЦД-4), связавшему улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром на складе Ozon в Истринском районе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК “Гусарская баллада”. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал закупку 510 новых автобусов, оборудование 20 разворотных площадок и 100 выделенных полос в рамках улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в 2022 году. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детсадов к 1 сентября. Андрей Воробьев открыл 25 августа форум педагогов Подмосковья и сообщил о переходе сотрудников МЧС и “Мособлпожспаса” на усиленный режим работы.

На пресс-конференции 17 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков прокомментировал ситуацию, которая складывалась в ряде районов региона в связи с природными пожарами. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Рязанской области в связи с лесными пожарами. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков. О ситуации в регионе президенту РФ Владимиру Путину 24 августа доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Власти Рязанской области решили эвакуировать жителей поселка Голованово из-за высокой пожарной опасности, рассказал в видеообращении врио главы региона Павел Малков. Павел Малков сообщил, что ситуацию с лесными пожарами в регионе удалось взять под контроль.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Владимирской области Александра Авдеева (+4), врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+3) и губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3).

Состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Владимирской области Александром Авдеевым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ярославскую область провел встречу с врио губернатора региона Михаилом Евраевым. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и губернатор Орловской области Андрей Клычков посадили два саженца дуба в музее-заповеднике “Спасское-Лутовиново”.

Главы регионов в августе 2022 года: