 

Володин рассказал о важности Молодежного парламента

07.09.2022, 16:50, Разное
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“Когда мы говорим с вами о парламентаризме, о парламентской демократии, важно, чтобы все понимали: это не про разговоры — это про решения вопросов, которых ждут наши граждане”, – сказал Володин.

Спикер отметил, что Молодежный парламент при Госдуме обеспечивает представительство молодым политикам из региональных парламентов, органов местного самоуправления и партий. В этом году в работе площадки участвует молодежь из Донецкой и Луганской республик, сказал Володин.

Он призвал молодых парламентариев активнее участвовать в анализе правоприменительной практики принятых Госдумой законов.

Спикер напомнил, что парламент принимает сотни законов.

“Нам необходима обратная связь, анализ правоприменения: как работают законы, насколько они эффективны, — и для этого было бы правильно задействовать возможности Молодежного парламента”, – сказал председатель ГД.


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