Не обязательно покупать новый: как добавить любимый кардиган в стильный осенний образ

В начале осени, когда уже прохладно носить футболки, но еще рано надевать куртки и пуховики, идеальным в плане верхней одежды является кардиган. Данное изделие помогает создание непринужденные образы в повседневном, а иногда и деловой стиле. Вдохновляемся идеями.

С футболкой и джинсами

Это универсальное сочетание кардигана с другой одеждой. Осенний образ в уличном стиле получится эффектным, если вы наденете футболку с рисунком или с надписью, а также мешковатые джинсы. В таком случае уместен кардиган оверсайз, который не будет облегать фигуру. Либо не застегивайте его вовсе, либо застегните на пару пуговиц так, чтобы был виден или хотя бы узнаваем рисунок на футболке.

С водолазками и свитерами

Если на улице достаточно прохладно, то под них надевайте теплую кофту с воротником. Это может быть облегающая водолазка или свитер. Для создания уютного домашнего образа выбирайте достаточно просторный кардиган на пуговицах со скандинавским принтом. Например, с оленями или другой живностью. Тогда у вас получится образ в деревенском стиле, однако этот лук точно не будет старомодным.

С ботильонами

В теплую погоду можете сочетать кардиганы с кроссовками, кедами. Но когда на улице похолодает, тогда на смену такой обуви приходят ботильоны. Их можно сочетать вместе с джинсами. Удлиненный кардиган плюс ботильоны — и вот уже ваш образ получается более элегантным и женственным. Особенно если вместо джинсов вы наденете брюки, тогда добавите больше формальности в лук. В таком наряде можно вполне отправиться на работу в офис.

Укороченные изделия

Нынче в моде не только удлиненные, но также и укороченные кардиганы. Они подходят для создания изысканных деловых образов. Такие изделия следует сочетать с юбками или штанами с высокой талией. Вы также можете сочетать кардиган с кожаными удлиненными шортами. В таком случае из обуви подойдут высокие сапоги либо ботильоны в мужском стиле.

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Под низ рекомендуется надевать облегающую водолазку. Выбирайте укороченные кардиганы на пуговицах: в них точно будет удобнее и теплее. Кардиган может по цвету отличаться от водолазки.

С платьями и мини-юбками

Удлиненные кардиганы отлично смотрятся с мини-юбками и короткими платьями. Убедитесь в том, что верхняя одежда длиннее, чем юбка или платье. В данном случае можно создать красивый ансамбль, подобрав принт в точности такой, какой можно увидеть на юбке. Например, актуальным по-прежнему является рисунок в клетку. Дополните образ ботильонами на тракторной подошве — и вы получите молодежный неформальный образ.

С принтом

Кардиган легко сделать акцентной вещью, если взять изделие с принтом. Как уже было сказано выше, а моде рисунок в клетку. Также остаются актуальными анималистичные принты: например, «под леопарда». Если надеваете кардиган с каким-то рисунком, тогда убедитесь в том, что ваша остальная одежда является однотонной, нейтральных оттенков.

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Можно также сделать кардиган изюминкой образа, подобрав вещь яркого цвета. Например, вы можете сочетать черные брюки и такого же цвета водолазку с красным, голубым или желтым кардиганом.

Вариации декора

Стилисты в этом плане дают нам полную свободу выбора. Кардиган может быть как на пуговицах, так и без них, с карманами и без, однотонным или цветастым, крупной вязки или просто трикотажный. Здесь все на ваше усмотрение. Для создания романтичного образа можете рассмотреть кардиган с рукавами-воланами, с оборками и рюшами, с разными техниками вязки, выпуклыми деталями.

Красиво смотрятся в том числе и кардиганы с бахромой: на рукавах и в нижней части, где подол. Экстравагантные модницы могут примерить полностью покрытые бахромой изделия, которые выглядят объемно.