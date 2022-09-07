Саквояж и на цепочке XXL: трендовые тенденции женских сумок на осень 2022 и самые актуальные модели

Сумка — любимый аксессуар любой модницы. С помощью данного изделия можно сделать образ более гармоничным и целостным. Но для этого следует быть в курсе новых тенденций. В сезоне осень-2022 стилисты предлагают нам большой ассортимент сумок. Разбираем наиболее актуальные модели.

Через плечо

Небольшие сумки через плечо хорошо вписываются в повседневный образ. Они удобны тем, что не занимают много места, зато дают возможность держать под рукой ценные вещи: кошелек, смартфон, ключи от машины и квартиры и т. д.

Их можно носить как сумку почтальона наискось, а можно просто набросить на одно плечо. Актуальными являются изделия из кожи, с деревянными элементами.

Саквояж

Эта сумка наверняка напоминает многим из нас о школьных годах. Сейчас саквояжи стали частью образа работающих женщин, бизнесвумен. Подобная сумка удобна тем, что имеет плотный каркас, где края не деформируются, а значит, и важные бумаги и документы внутри не помнутся. Это прекрасный вариант изделий для офиса и работы.

Расцветка не имеет значения: главное, чтобы сумка в целом вписывалась в концепцию вашего образа. Если ищете что-то универсальное, тогда берите изделие нейтрального цвета: оно подойдет к любой одежде.

На цепочке XXL

Для создания торжественного вечернего образа обратите внимание на сумку с большой и массивной длинной цепочкой. Лучше, если цепочка будет в виде крупных звеньев. Такую сумку рекомендуется носить как клатч в одной руке. Цепочку можно обернуть вокруг пальцев и оставить свисать небольшую часть. Для создания осеннего образа рассмотрите вариант ношения такой сумки с нарядом с перчатками.

Необычной геометрической формы

Как стилисты ни критиковали клатчи, но все равно они остаются любимыми аксессуарами модниц. Чтобы лук не получился старомодным, обратите внимание на сумку необычной геометрической формы, в форме многоугольника. Графические узоры только приветствуются. Интересный вариант предложил бренд Фенди. Он сделал застежку в виде первой буквы названия фирмы для повышения узнаваемости.

Кстати, не забываем, что логотипомания не теряет своей актуальности. Если есть возможность похвастаться изделием известного бренда, то так и делайте: приобретайте сумку с фирменной эмблемой или даже надписью с названием фирмы-производителя.

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Меховая

В прохладную погоду хорошо создать теплый и уютный образ. Пальто оверсайз, снуд, кожаные сапоги…чего еще не хватает? Конечно, меховой сумочки. Она так и просится в данный лук. Размер в данном случае не имеет значения. Сумочка может быть как миниатюрная, так и среднего, и большого размера на ваше усмотрение.

Конечно, она больше подходит не для повседневной носки, а для свидания или торжественного мероприятия.

Большая и вместительная

Если необходим практичный и удобный аксессуар, тогда смело берите большую и вместительную сумку внушительных размеров. Подобные аксессуары весь год не выходят из моды.

Сумка размером XXXL станет вашим незаменимым помощником во время шопинга, поскольку вмещает много вещей.

Мягкая форма

Сумка мягкой формы изготавливается из натуральной кожи. Она очень вместительная, даже несмотря на небольшие размеры. Подобный аксессуар может стать изюминкой вашего образа, если будет яркого оттенка.

Плюс такого изделия заключается в долговечности, ведь натуральная кожа – износостойкий материал. Подобная сумка прослужит вам долгие годы, поэтому это хорошая инвестиция.

Сумка-ведро

По-прежнему сохраняет свою актуальность сумка-ведро. С ней можно оправляться на шопинг, на прогулку, на пикник на природу.

Она хорошо вписывается в повседневный лук, делая его более стильным и современным. Это отличный вариант для креативных и экстравагантных модниц.