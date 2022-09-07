 

“Три тысячи лет желаний”: Собчак, Богомолов, Тарасова, Исхаков, Бондарчук и другие гости премьеры

07.09.2022, 16:20, Разное
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Накануне вечером в московском кинотеатре “Художественный” состоялась долгожданная премьера нового фильма лауреата премии “Оскар” Джорджа Миллера с лауреатом “Оскара” Тильдой Суинтон и обладателем “Золотого глобуса” Идрисом Эльбой – “Три тысячи лет желаний”. Мировая премьера картины состоялась на 75-м Международном Каннском кинофестивале этой весной.

В числе первых фильм посмотрели: Ксения Собчак и Константин Богомолов, Ксения и Полина Кутеповы, Ирина Хакамада, Алена Бабенко, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Аглая Тарасова, Юрий Быков, Павел Артемьев, Иван Добронравов с женой, Дмитрий Исхаков, Егор Корешков и Дарья Авратинская, чья мама Ирина Апексимова недавно дала интервью HELLO!, Светлана Камынина, Екатерина Одинцова, Владимир Маркони с женой, и многие другие.

“Три тысячи лет желаний” рассказывает об исследовательнице Алисии Бинни, обнаружившей лампу с заточенным в ней джинном. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. В наши дни его освобождает Алетейя – выдающаяся ученая в области литературы, за это джинн обещает исполнить три ее желания. Встреча Алисии и джинна приводит к последствиям, которые ни один из героев не мог ожидать. Основано на повести обладательницы Букеровской премии, британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт “Джинн в бутылке из стекла “соловьиный глаз”.


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