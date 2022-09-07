 

Мадонна нашла нового бойфренда в три раза младше себя

07.09.2022, 16:20, Разное
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Похоже, после расставания с 28-летним манекенщиком Ахламаликом Уильямсом Мэдж нашла еще более юного парня. Минувшие выходные поп-королева провела в Нью-Йорке в обществе еще одной модели – 23-летнего Эндрю Дарнелла. Вместе они посетили концерт нигерийского музыканта REMA, а затем присоединились к ювелиру Грегу Юна на позднем ужине в манхэттенской закусочной Mister French. 

Примечательно, что Мадонна не любит картофель фри, хрустящий рис и несколько видов пасты, включая ньокки с трюфелем, которые подают в этом заведении. Однако, похоже, певица решила поступиться вкусами ради вечера с новым бойфрендом.

Они определенно целовались, – рассказал инсайдер таблоида Page Six, – Она и Эндрю были очень нежны весь вечер и прижимались друг к другу. 

Отметим, что это не первый публичный поцелуй Мадонны и ее нового избранника. Месяцем ранее они вместе приняли участие в откровенной фотосессии для издания Paper и не стеснялись демонстрировать чувства на камеру.  

Напомним, что с предыдущим юным бойфрендом Ахламаликом Уильямсом 64-летняя Мадонна встречалась более 3-х лет. Это не первый и, похоже, не последний молодой парень певицы. В 2008 году Мадонна встречалась с моделью Хесусом Лусом, который был младше ее на 28 лет. Через два года пара рассталась. В 2010 году Мэдж закрутила роман с танцором Брахимом Зайбатом, и он был младше певицы на 26 лет. Эти отношения продлились три года и закончились по инициативе Зайбата, который предпочел заняться развитием собственной карьеры. 


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