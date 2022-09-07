Мнение: Почему в преддверии ХХ съезда КПК китайское общество разделилось

Почему в преддверии ХХ съезда КПК китайское общество разделилось

Ко второй половине 2022 года в Китае стало ясно проявляться обострение противоречий различных слоёв китайского общества. Вполне вероятно, сложившаяся ситуация может критически сказаться на развитии экономики на международном и внутреннем рынках. Какие решения по дальнейшему развитию и преодолению трудностей примет руководство страны — станет ясно по итогам ХХ съезда КПК, который откроется 16 октября.

За сообщениями информационных агентств об экономике и внешней политике Китая часто из поля зрения выпадает общественно-политическая жизнь самой крупной мировой державы. Но, наблюдая за внутренними интернет-публикациями последних месяцев, можно заключить, что в Китае активизировались процессы, которые, весьма вероятно, повлияют на политику и в перспективе изменят облик страны.

В 1978 году умудрённый политическим опытом Дэн Сяопин призвал самых предприимчивых граждан страны проявить инициативу, разбогатеть честным трудом и потянуть за собой оставшуюся часть общества. Формула, предложенная Дэном, сработала, но практика последних двадцати лет показала, что реальная ситуация развивалась гораздо более сложным образом, чем предполагалось изначально.

Например, некоторые из тех, кто разбогател первым, разбогатели не благодаря честному труду и законному предпринимательству, а деятельность других не способствовала повышению благосостояния всего общества. Как заявляется, возникновение подобной ситуации лишь отражает сложность реальной жизни, но не отрицает общей обоснованности принципа «разбогатевшие первыми должны помочь разбогатеть остальным».

Поэтому, спустя четыре десятилетия с начала рыночных реформ, похоже, пришло время корректировки принципов идейного наследия Дэн Сяопина, ибо интересы крупного капитала всё больше идут вразрез с интересами общества. Понимая всю сложность сложившейся обстановки, руководство страны, лавируя между интересами капитала, оказывает негласную поддержку общественности и постепенно начинает наступление на тех, чьи интересы расходятся с официально заявленным курсом на построение общества всеобщего благосостояния и проведение независимой национальной политики.

Условной точкой отсчёта попадания крупного капитала в поле зрения государственных органов можно считать ноябрь 2020 года, когда основатель всем известной корпорации «Алибаба» Ма Юнь и два его партнёра по бизнесу, Цзин Сяньдун и Ху Сяомин, сделали ряд заявлений с критикой финансовой, а следовательно, и политической системы КНР. Звезда Ма закатилась после проведения с ним и его партнёрами профилактических бесед, и вот уже два года как о деятельности Ма не только никто практически ничего не знает, но уже и не интересуется.

За инцидентом с необдуманными высказываниями Ма Юня последовала волна чистки рядов работников искусства: кого-то закрыли, кто-то уехал заграницу, кому-то пришлось сменить сценический образ и начать петь другие песни. Примечательно то, что исходящие сверху директивы получили широкую народную поддержку, и, похоже, общественность взяла инициативу в свои руки. Уже который месяц продолжается полемика вокруг образования и традиционных ценностей: назрела острая необходимость отхода от завышенных оценок достижений Запада и принижения собственных качеств. Недавно были опубликованы результаты расследования скандала со школьными учебниками, виновным были сделаны взыскания, учебники приказано переписать и исправить.

Настроенные антиправительственно голоса внутри страны и за рубежом заговорили о закручивании гаек и наступлении на ростки демократии в Китае, на что представителям китайских властей, включая МИД страны, постоянно приходится реагировать.

Например, немного отступая от заданной темы, можно отметить, что в конце августа с треском провалилась длившаяся долгие годы эпопея с раскручиванием сначала «тибетского», затем «уйгурского вопроса». Как известно, в мае текущего года, по согласованию с властями, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с ознакомительным визитом находилась Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, чьей задачей было прояснить ситуацию с существованием на территории района трудовых лагерей, в которых содержат мусульман-уйгур. 31 августа отчёт ООН о происходящем в Синьцзяне вышел за несколько минут до отставки с должности самой Бачелет, так и не нашедшей следов каких-либо преступлений в отношении мусульман в Китае.

Это, впрочем, ещё в начале августа подтвердили и послы тридцати исламских государств, также посещавших стремительно развивающийся и процветающий регион. Была ли отставка с поста комиссара совпадением или кто-то посчитал, что Бачелет не выполнила задание, — судить трудно. Но именно права человека и дефицит демократии всегда был козырем политики США, которым все без исключения президенты пытались и пытаются бить идущий к экономическому могуществу Китай.

Теперь, судя по событиям этого года, у США появится новая тема для нападок: в обществе растёт недовольство деятельностью крупной китайской транснациональной корпорации «Леново», о чём уже недавно писала Украина.ру. Вопросы к корпорации «Леново» и к её генеральному директору Лю Чуаньчжи впервые публично были озвучены блогером и публицистом Сыма Нанем.

Журналистское расследование деятельности корпорации по приватизации госимущества и вывозу капитала за границу вызвало возмущение общественности, и деятельностью некогда флагмана китайских информационных технологий заинтересовались соответствующие государственные органы, занимающиеся вопросами утечки государственного имущества.

Читая блогерские публикации и комментарии, не покидает чувство того, что поднявшуюся волну возмущения деятельностью не только корпорации «Леново», но и крупного капитала вообще, будет трудно заглушить. С некоторой долей условности можно сказать, что, спустя сорок лет после начала рыночных реформ, китайское общество начинает разделяться на два лагеря: патриотически настроенной общественности и буржуазии с одной стороны и прозападного крупного капитала, поддерживаемого представителями интеллигенции также либерально-прозападного толка, с другой. Именно эта небольшая, но до недавнего времени влиятельная часть китайского интеллектуального сообщества, подпитываемая крупным капиталом, выступает за соглашательскую политику в отношении США и Запада.

Нельзя отрицать того факта, что события вокруг Украины и давление коллективного Запада на РФ не оказали отрезвляющего эффекта на многих китайцев. После почти сорока лет дружелюбной по отношению к Западу подачи информации, воспитания молодёжи и интеллигенции в преклонении всему западному, поведение США и НАТО в отношении Украины и России заставило китайцев задуматься и сделать переоценку прошлых взглядов. Для многих стало ясно, что именно либерально настроенная часть интеллигенции является проводником западных интересов в стране и зачастую весьма негативно влияет на состояние общественного мнения.

Споры о роли видных деятелей культуры и искусства в жизни страны не только не утихают, но и набирают обороты. На прошлой неделе именно под давлением общественности, Союз писателей Китая отозвал членство в организации у дочери знаменитого писателя-деревенщика. Широко обсуждаются заявления Нобелевского лауреата Мо Яня, усомнившегося в необходимости писать на патриотические темы. Многие считают, что литературная премия писателю была присуждена не за литературный талант, а за то, что в своих произведениях он очерняет всё китайское, пишет в угоду западному восприятию китайской действительности.

Всё вышесказанное говорит о том, что, вслед за развитием социальных интернет-платформ, и в какой-то мере как эхо событий в Восточной Европе, начался стремительный рост активности граждан в обсуждении накопившихся проблем и будущего страны — невиданное ранее явление — китайцы всегда предпочитали молчать. Антиправительственные блогеры и сайты с хостингами на Западе, Тайване или в Японии публикуют аналитические материалы с прогнозами развития событий, предрекают экономические трудности и обострение борьбы кланов за власть в преддверии съезда КПК, но практически избегают говорить о реальных настроениях в стране.

А если судить по озвученным запросам общества и реакции властей на те или иные события, отбросив пафосность, можно говорить о своеобразном слиянии политики государства и чаяний народа в одно целое. Как следствие, обострение противоречий между интересами государства и крупного капитала вряд ли положительно скажется на и так напряжённых отношениях с Западом, но, похоже, даст дальнейший толчок развитию партнёрских отношений с Россией.

(с) А.Рахманов

https://ukraina.ru/20220905/1038436205.html (плюс полемический комментарий автора https://sinologist.livejournal.com/670178.html на тему западоцентричных подходов к оценке происходящего в Китае)

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