Мнение: Свежая страшилка от Блумберга

Блумберг пишет, что достал некий секретный документ, согласно которому санкции жёстко курочат экономику России. Согласно этому документу, у нас будет всё плохо — 10 лет стагнации, падение доходов от экспорта, обесценивание рубля, массовое бегство айтишников и всё такое прочее, в духе апокалиптических мартовских прогнозов.

Цитирую характерный фрагмент (ссылка):

— Сельское хозяйство: целых 99% производства птицы и 30% производства голштинского молочного скота зависят от импорта. Семена для основных продуктов питания, таких как сахарная свекла и картофель, также в основном привозятся из-за пределов страны, как и корма для рыб и аминокислоты.

— Авиация: 95% пассажиропотока перевозится на самолетах иностранного производства, и отсутствие доступа к импортным запасным частям может привести к сокращению парка самолетов по мере их выхода из эксплуатации.

— Машиностроение: только 30% станков российского производства, и местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос.

— Фармацевтика: около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья.

— Транспорт: ограничения ЕС утроили расходы на автомобильные перевозки.

— Связь и ИТ: Ограничения на использование сим-карт могут привести к тому, что к 2025 году в России их не будет, в то время как ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет в 2022 году.

Представляю, как сейчас заскрежетали зубами прозападные либералы с коммунистами: они-то вот уже много лет кричат, что станкостроения в России нет, а тут вроде бы и доклад в стиле «Россия Гибнет», но при этом даже Блумберг признаёт, что 30% станков таки российского производства, да и спрос на них не падает, а растёт.

Также несколько странно выглядит пассаж про сим-карты. Во-первых, их производили в России ещё в нулевых годах — перестали, так как покупать за рубежом было выгоднее. Теперь снова выгоднее делать в России, поэтому никто не мешает производство возобновить. Будет проще, всё-таки уже 15 лет прошло. Во-вторых, уже существуют так называемые цифровые сим-карты, eSIM. В современные смартфоны можно просто ввести данные телефонного номера, не вставляя в них физический кусочек пластика. Забейте в поиск «eSIM %Бифон%», подставив вместо %Бифон% название вашего оператора, там будет инструкция, как это сделать. Если в России паче чаяния начнутся проблемы с физическими сим-картами, мы просто перейдём на новую технологию быстрее других стран, только и всего.

Кстати, электронная сим-карта хороша ещё тем, что жуликам сложнее украсть с неё ваши денежки. Обычную сим-карту можно переставить в другой смартфон, чтобы получить доступ к банку-клиенту, например — многие оставляют стандартный пин-код, чем жулики и пользуются. С eSIM так уже не получится, ворам придётся взламывать украденное устройство.

Про остальное — курятину, лекарства, транспорт — сейчас писать не буду, чтобы не загромождать пост. Замечу только совсем кратко, что расходы на автоперевозки складываются главным образом из бензина, зарплат водителей, налогов и тому подобных строго отечественных компонентов. Я не представляю, что должно случиться, чтобы автоперевозки подорожали втрое. Вероятно, тут у журналистов ошибка перевода или какое-то недопонимание подсмотренного.

Теперь о реальном значении документа. Максим Решетников, министр экономического развития, пояснил, что речь идёт о самом плохом сценарии, о сценарии «что будет, если пустить всё на самотёк».

Представьте, что у вас сильно заболел живот. Врач приехал, ощупал вас, попросил покашлять, подержал и убрал руку. Предположил, что у вас аппендицит. Вы спросили у врача, что будет дальше, и он выдал вам несколько возможных сценариев.

Базовый сценарий — вы едете в больницу, вам отрезают аппендикс, вы три дня отдыхаете на койке, потом едете домой.

Плохой сценарий, значительно менее вероятный — вы едете в больницу, вам отрезают аппендикс, идут осложнения. Вы проводите в больнице несколько недель, потом едете домой.

Страшный сценарий — вы остаётесь дома, дожидаетесь перитонита, вас увозят на Скорой, и врачи сражаются за вашу жизнь на операционном столе.

Так вот, страшный сценарий Блумберга — это то самое. Что будет, если прогнать доктора и остаться дома, надеясь, что живот как-нибудь сам пройдёт. Цитирую (ссылка):

«Мы всегда считали и считаем разные сценарии. Есть сценарий «все страхи мира». Но надо понимать, что мы используем эти сценарии в том числе, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем или не реализуем те или иные программы. К ним надо относиться как к «страшилкам» рабочим», — заявил Решетников.

По словам министра, опубликованные агентством сценарии — это аналитические расчеты, которые использовались властями для расчета, «что будет, если мы не будем сопротивляться и ничего не будем делать». «Тогда переход в зону роста затягивается», — объяснил Решетников.

Базовый сценарий Минэкономразвития предполагает небольшой спад ВВП по итогам 2022 года, сказал он. В 2023–2024 будет устойчивый переход к росту с его выходом на траекторию 3% после 2026 года, считает Решетников.

«В итоге у нас рост [ВВП] в 2030 году к 2021 году в базовом сценарии закладывается 17%. Более того, это именно базовый сценарий, он основан на реализации программ, решения по которым уже приняты или принимаются. Он уже декомпозирован по всем отраслям, то есть мы конкретно понимаем, что мы получим в туризме, добыче, в обработке», — сказал министр.

По его словам, объем инвестиций должен вырасти на 30% за это время, реальные доходы — на 20%.

Кстати, пока западные СМИ радуются воображаемым победам над Россией, наши реальные доходы от экспорта растут. Цитирую Коммерсантъ (ссылка):

С начала года Россия увеличила экспорт энергоресурсов в долларовом выражении в 1,5 раза, заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин. По его словам, объемы экспорта в натуральном выражении «в принципе находятся на уровне прошлого года».

<…>

При этом по итогам всех восьми месяцев года высокие цены на газ и нефть даже при сокращении объемов поставок принесли в бюджет почти в полтора раза больше нефтегазовых доходов, чем годом ранее, — 7,8 трлн руб. (против 5,5 трлн в 2021 году).