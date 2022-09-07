 

При Беглове в Петербурге увеличилось количество уголовных дел из-за коррупции

07.09.2022, 15:45, Разное
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Петербург при губернаторе Александре Беглове вошел в десятку самых коррумпированных городов России, при этом 25 % уголовных дел о взятках связаны в городе со Смольным.

Так, 6 сентября задержали главу отдела здравоохранения Василеостровского района Никиту Тихонова. Правоохранители расследуют, куда могли деться 80 млн рублей, которые должны были пойти на уборку поликлиник.

Сотрудники СК РФ 22 августа провели обыски в КГИОП в рамках дела о расследовании, связанном с нарушением градостроительного законодательства Петербурга. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на личный контроль дела, связанные с лоббированием интересов «градостроительной мафии» чиновниками Смольного.

В рамках расследования дела о «снежном картеле» правоохранители проверяют работу оператора снегоплавильных камер АО «Коломяжское». Компанию подозревают в мошенничестве. По данным следствия, компания могла расплавить меньше снега, чем указала в документах.

У правоохранителей также есть вопросы к «дорожному картелю», участники которого получили контракты в Петербурге на ремонтные работы. Участниками картеля значатся компании «ВАД», «Орион плюс», ПО «Возрождение» и «АБЗ-Дорстрой».

СМИ писали, что за время правления Беглова Петербург вошел в топ-10 самых коррумпированных городов России. Только за 8 месяцев 2022 года в городе было заведено 97 дел из-за получения взяток. Когда Беглов только возглавил город, в 2019 году, по этой статье было заведено 73 дела, в 2020 году — 109 дел, в 2021 году — 181 дело.

В августе Выборгский районный суд огласил приговор по делу депутата ЗакСа Романа Коваля. За «помощь» при распределении средств по медучреждениям Петербурга в рамках депутатской поправки он получил «вознаграждение» от бизнесмена Михаила Лихолетова в размере почти 17 млн рублей.

Видно, что деятельность Александра Беглова в Петербурге привела к расцвету коррупции. Этим уже заинтересовались в СК РФ. Об этом свидетельствует приезд в город главы ведомства Александра Бастрыкина в связи с расследованием дела о сносе исторических памятников в Петербурге.


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