Мнение: Ограничения на газ

В Европе предлагается ограничить цены на газ из России отметкой $536 за тысячу кубов или €50 за МВт-ч. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на Еврокомиссию. По сравнению с текущей рыночной ценой максимальная цена меньше в пять раз.

Тут Европа уже почти ничем не рискует: российский газ практически перестал поступать. Сегодня напрямую он идет только через одну точку входа на Украине и через Турецкий поток. По сравнению с теми объемами, которые шли раньше, это слёзы.

Газовая война подходит к концу. Начиная ее, Газпром рассчитывал поставлять на 110 млрд кубометров больше. В итоге вместо увеличения объема в полтора раза он уже потерял 80 процентов всего европейского экспорта.

И план гениальный, и исполнители супер. Только вот результат подкачал.

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