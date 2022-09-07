Минкульт обяжет организаторов согласовывать состав артистов для выступления на корпоративах

В связи с участившимися случаями выступлений на корпоративных мероприятий лиц, занесённых в России в список нежелательных, министерство культуры приняло постановление:

Отныне все организаторы корпоративов должны за 15 дней до проведения мероприятий подавать в ведомство заявку со списком приглашённых артистов. За это время в Минкульте изучат её и вынесут свой вердикт относительно возможности проведения такого мероприятия.

В заявке должны содержаться полные данные всех участников коллективов, включая продюсеров и агентов. Минкульт планирует запретить выступать на корпоративах не только иностранным гражданам, занимающим антироссийскую позицию, но и гражданам РФ, признанным иноагентами или не проявлявшим достаточно отчётливую патриотическую позицию.

– Ничего страшного в такой проверке нет. Постараемся относиться лояльно даже к рэперам и стендаперам, ведь среди них тоже есть патриоты, – говорит министр Ольга Любимова. – Мероприятие необязательно может быть запрещено полностью, допускается вариант проведения с другими исполнителями. Возможно, нужно будет вычеркнуть всего одного человека или заменить кем-то из числа артистов, рекомендованных Минкультом.

Для контроля за исполнением постановления будут организовываться рейды в местах проведения корпоративов, причём участие в них примут также сотрудники силовых структур.

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