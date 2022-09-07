Свыше 420 мероприятий подготовили культурные площадки Москвы ко Дню города

С 9 по 12 сентября в Москве пройдет более 420 мероприятий ко Дню города, которые подготовили культурные площадки. Программа в основном посвящена истории столицы, ее достопримечательностям и, конечно же, людям, которые жили, работали и творили здесь. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Например, в библиотеке №98, что находится на Зеленом проспекте, 9 сентября состоится выставка иллюстрированных книг, детских рисунков и картин художников. Все творения посвящены Москве. Там же пройдет литературно-историческая викторина о столичных улицах и переулках.

Библиотека-читальня имени Александра Пушкина, которая располагается на Спартаковской улице, ждет всех желающих 10 сентября на прогулку по местам, которые так или иначе связаны с историей Немецкой слободы времени юности Петра I. Другую экскурсию проведет Центральная городская молодежная библиотека имени Михаила Светлова – по зданиям архитектора Федора Шехтеля и по следам героев романа “Мастер и Маргарита”.

В этот же день Музей Москвы, что находится на Зубовском бульваре, будет ждать любителей экскурсий на прогулки по историко-архитектурным наследию разных районов столицы. 11 сентября в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова на Сущевской улице и в библиотеке № 8 имени А.П. Чехова на Страстном бульваре можно будет послушать классическую музыку. Там пройдут концерты.

Кинотеатры сети “Москино” (“Тула”, “Вымпел”, “Сатурн”, “Искра”, “Космос”, “Спутник”, “Молодежный”, “Салют”) 10 и 12 сентября будут показывать советские фильмы, в которых действия разворачиваются в Москве: “Покровские ворота”, “Три тополя на Плющихе” и “Горожане”.

Ознакомиться с более подробной программой ко Дню города, а также узнать точное время проведения того или иного мероприятия можно на портале Мосразвития. Чтобы принять участие в некоторых событиях, необходимо зарегистрироваться заранее.