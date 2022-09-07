Володин поручил комитетам ГД подготовить предложения по развитию речных перевозок

Председатель ГД отметил пример Нижнего Новгорода в решении вопроса перевозок по Волге.

В сентябре-октябре в Нижнем Новгороде состоится выездное заседание профильных думских комитетов. Вместе с членами правительства парламентарии будут обсуждать развитие речного транспорта в России.

По поручению Володина к обсуждению вопроса подключаются комитеты ГД по транспорту, промышленности, экономике и региональной политике. Необходимо выработать решения по развитию речного транспорта как в акватории Волги, так и в других регионах, подчеркнул спикер.

По словам Володина, речные перевозки должны быть доступны всем гражданам. Для решения этой задачи необходимо получить федеральную поддержку – это снизит нагрузку на региональные бюджеты, приводит слова спикера пресс-служба Государственной Думы.