Личное: “Побежал, как Форест Гамп”

Письмо для иллюстрации вреда опоры на других я не подбирала, взяла первое попавшееся.

В каждом письме в рубрику – про такой вред.

pilotfitz

Добрый день, Эволюция. Спасибо за ваши труды, очень помогают иногда.

(Все баги связаны всегда с опорой на других. Вот автор хвалит меня за помощь, но подчеркивает, что только иногда, то есть считает, что я должна быть опорой)

Хотел бы поделиться своей историей любви, со множеством багов. Возможно, будет интересно начинающим.

Мне 40 лет, обычный мужчина, со стандартным набором интересов средней прокачки. Хорошая работа, маленькая собственная семья (сын), большая родительская семья, теплые отношения, спорт, музыка, друзья, путешествия, саморазвитие, любовь, интим, деньги – все присутствует в меру. Живу:)

(Автор без ума от себя. Опоры на других без короны на себе не бывает. Как думаете, почему?)

С С. встречались 7 лет, детей нет (она не может), вместе не жили. Большая разница в возрасте, 16 лет. Начали встречаться, когда ей было 17, мне 33. Я уходил из семьи (мирно, остался сын, живём рядом, принимаю активное участие в воспитании). Инициатива отношений принадлежала ей, я держал дистанцию, начал относиться к нам как к паре только спустя год. Она жила в родительской семье, поэтому мы встречались у меня. 5 лет динамического баланса с небольшими качелями то в ее, то в мою сторону. Последний год с ее стороны было давление, мол, мало моего внимания, инициативы. Внимания действительно было мало. Я был занят своими делами. Она давила, я отдалялся, в результате она сказала “прощай”. Банально, в ВК. Я разозлился, т.к. чувствовал несправедливость происходящего, всегда говорил, что открыт, что она может получать столько внимания, сколько захочет, ключи есть, может приезжать когда хочет, жить, что у меня возможности приезжать к ней нет (это правда так), мне тоже порой не хватает ее внимания. Но признавал, что моей инициативы нет, и что наши отношения реально живут благодаря ей.

(Рассказ об отношениях очень противоречив из-за качающейся короны. Автор и старался, и не старался. Динамический баланс существовал вообще без динамики. Девушка как жила с родителями, так и живет. Автор был занят своими делами и строил отношения как ему удобней. Понятно, что он старался опираться на девушку всегда? Как он вел бы себя, если бы хотел быть ей опорой?)

Через 2 недели, на день св. Валентина, инициировал примирительную встречу, подготовил подарок, но вышла какая-то фигня со скалками в мою сторону, со словами, что она достойна большего. Попрощался. Ушел в дела ещё больше. Поколбасило неделю, потом отпустило. В течение 2 месяцев она пинговала. Отвечал сдержанно. Разумом был настроен на разрыв, но эмоционально не представлял себе его. Старался не думать об этом. Жил в целом комфортно, легко. Через 3 месяца практически забыл ее, смотрел на фото и не чувствовал ничего. А ещё через 3 чувства начали возвращаться назад. Написал ей, без особых ожиданий.

(Вот здесь видно, что вместо опоры на себя автор опирается на девушку, поэтому декларирует одно, чувствует другое, врет себе и непоследовательно себя ведет. Он делает шаг на праздник Валентина и ждет ответный шаг. Не получает и гневается. Ее жалостливые сообщения считает пингами, принимает обиженную позу, в надежде, что его начнут осаждать. Так проходит полгода и, когда автор понимает, что девушка не хочет возвращаться, он впадает в состояние раскаяния и тоски. Понятно как опора на девушку привела к тому, что автор потерял очень много времени? Понятно как опора на другого мешает рефлексии?)

Получил жёсткий ответ, мол поезд уехал, у меня другой, в сто раз лучше тебя. Отреагировал спокойно, завязалась переписка, в ходе которой получил еще сотню ножей, но по тону разговора было понятно, что ее чувства не угасли. Созвонились, хорошо поболтали, она плакала, говорила, что была на грани суицида, я просил прощения. У меня сложилась иллюзия положительной динамики сближения. Договорились о встрече. Созвонились на следующий день, с ее стороны – мороз, сталь в голосе, она была с другим, и продолжала всаживать ножи один за другим, мол, и на море они едут, и вообще она меня не любит, никакой встречи не будет – все при своем новом друге. Меня накрыла обида.

(Его локус контроля – у нее, как всегда бывает при опоре на другого. Он цепляется, ему мерещится, что она его все еще любит, обижена, но тоскует. Поэтому ее холодное поведение и ее жесткие слова воспринимаются им как месть, а ее рассказы про плохое состояние из-за него как доказательство любви. Понятно как опора на другого заставляет кормить корону?)

Через пару дней приехал к ней на работу без предупреждения, привез вещи, был настроен на последнюю встречу. В ее взгляде мороз, не смотрит, говорит спокойно. Я тоже спокоен, говорю добрые слова, беру всю вину на себя, прошу прощения. Прокатались полдня. Сказал, что все ещё люблю, что моя семья – это она и сын, что не верю в происходящее. Она повторила, что поезд ушел. И тут я поплыл. Вернул ей кольцо (мы носили символические кольца), подарки, расплакался. Она обняла. Взял себя в руки, успокоился, извинился. Что-то ещё продолжал говорить, понимал, что надо заканчивать встречу. Внезапно она обнимает и целует меня…

(Он плакал и вымаливал шанс, она не выдержала и пожалела его. Семь лет знакомства и отношения почти с детства. Но в представлении автора это не жалость с ее стороны, а что? И почему у него иллюзии?)

Остаток дня мы провели у меня, кушали, трахались, плакали, смеялись, все по-старому. Она сказала, что даёт мне шанс, и что хотела бы, чтобы я его не про….л. Высокомерно, конечно, но я промолчал. На следующий день я уезжал, она провожала. Слова любви, теплая переписка. Я был счастлив. А потом снова мороз….. Меня накрывало все больше, самообладание начало покидать. Начал прямо спрашивать, любит ли, отвечала, что да, но для нее это большой стресс. Созванивались, мой голос дрожал, она была холодна и самодовольна. Я начал давить. Она ответила нет, возврата не будет, все кончено. Не выдержал, прилетел на один день, договорились о встрече.

(По описания автора девушка делает шаг к нему и тут же от него. Так бывает, когда шаги вытянуты щипцами. Но щипцов своих автор совсем не видит. Покажите ему)

Перед встречей “подкормил” свою самооценку на сайте знакомств, очень, прямо очень помогло, отпустило. На встрече она это заметила сразу, сказала, что очень рада, что я в порядке. Гуляли по парку, держались за руки, обнимались, целовались, опять плакали, смеялись, играли в свадьбу. Сказал, что женюсь в реальности. Отвернулась, ответила, что уже слышала это. Боится повторения, не верит мне. Опять спросил про нас. Аккуратно спросил про нового друга. Сказала, что опять все стало сложно, что чувства ко мне сохранились, и она ничего не понимает. Предложил просто встречаться периодически. Приняла с улыбкой. Спел ей свою песню под гитару. Не особо зашла))) но это было не важно.

(Здесь все описания под большой короной. То есть реальность автор видит уже по-своему. На его взгляд не он осаждает девушку, а она его заманивает в ЗАГС. И в этом абзаце описан репейник автора, который лет 10 теперь не даст ему нормально жить. Опишите)

На следующий день они с новым другом улетали на море. Сказал, что все понимаю и принимаю, лети и ни о чем не думай, отдыхай. Меня убивает ситуация, но я верю в лучшее, и что бы ни произошло (имея ввиду ее выбор), все будет лучше, чем было. В машине пели общие песни, долго прощались, опять слова любви, опять обнимались, целовались, как в последний раз, сопли, слюни, все это на людях. Как малые дети. Улетел выхолощенный эмоционально. На следующий день написал СМС, сказал, что люблю, ответила, что любит тоже. А потом снова холод. Пожелал хорошего отдыха, сказал, что жду. В этот же день она выложила историю со своим новым другом. А я побежал, как Форест Гамп………

(Девушка была совсем ребенком, когда они стали встречаться, он ей как родственник. Наверное поэтому она так много плачет от жалости к нему)

Прошла неделя. Самообладание вернулось, ком отошёл от горла, через силу вернул свою деятельность, сделал напор на имидж, начало отпускать. Начал знакомиться с другими. “Изменил”. Пишу изменил, потому что все 7 лет, включая последние полгода был верен ей, для меня это прямо шаг в другую жизнь. В общем, обрёл уверенность, чувства притупились, обиды нет, остались теплота и ощущение родства.

Что у них с новым другом, не знаю. Чисто по-человечески он не очень, самовлюблённый что-ли, слащавый. Эту новую “слащавость и самовлюбленность” я заметил сразу и в ней ещё на первой встрече. Похоже, он богат, любит красивую жизнь. Но она не такая. По крайней мере, была не такой раньше. Она любит музыку, лошадей, она простая, без “короны”. Просто красивая и добрая. Я тоже не бедствую, но довольно скуп на траты, умею довольствоваться малым. Мы ездили отдыхать на море, ездили в другие города, дарили друг другу небольшие подарки.

(Друг – не друг, а любовник, но автору проще называть его другом. Скорее всего с ним у девушки тоже не очень складывается, только поэтому автор и сумел просочиться в щель. Но вам такой вопрос: почему это именно щель? В альтернативной реальности, под короной автора, ему кажется, что девушка ждет от него решительного шага – приглашения в загс. И он намерен это сделать скорее всего. А что в реальности происходит и почему автор этого не видит?)

Хочу вернуть ее обратно. Но читаю свою историю, и понимаю, что пал ниже плинтуса, потерял всякое уважение, вообще не узнаю себя со стороны. Мысленно готов и отпустить, и попробовать вернуть назад. Сижу ровно, не пишу, не слежу, занимаюсь собой, живу привычной жизнью. Понимаю, что писать первым нельзя. Надеюсь, что напишет сама. В целом не понимаю, как вести себя в отношении нее. Ищеек, штурманов, плакс – всего с избытком в этой истории. Надеюсь, кому-нибудь будет интересно разобрать ее, чтобы не повторять моих ошибок. Спасибо.

(Каких ошибок, автор не написал. Вся история написала так, как будто он обидел девушку холодом и отсутствием шагов и теперь пытается компенсировать свои косяки. Но внезапно вдруг – про ошибки. Что имеет в виду автор?)