Для «яблока» лучший вариант – широкие брюки: выбираем идеальный фасон джинсов, в зависимости от типа фигуры

Классический деним никогда не выходит из моды, но, к сожалению, далеко не все джинсы сидят на фигуре так, как нам хотелось бы.

Если стараетесь найти джинсы, которые нравятся и сидят просто идеально, но при этом никак не получается это сделать, то это может означать, что выбираете тот стиль, совершенно не подходящий по типу фигуры.

Как правильно выбрать джинсы

Важно выбрать деним, который будет отлично выглядеть и в котором можно будет чувствовать себя комфортно.

Светлая джинсовая ткань актуальна весной и летом, более темная и черная ткань идеальна для осени и зимы.

Вот как как правильно выбрать джинсы под тип своей фигуры.

Груша

Женщинам с фигурой груша лучше всего подойдут джинсы-бойфренды.

Такие брюки должны сидеть прямо на талии, а затем свободно спускаться по ноге. Это поможет сгладить видимость более широких бедер.

Еще одним хорошим выбором станут расклешенные джинсы. Такие брюки помогут отвлечь внимание от широких бедер, так как они не слишком облегающие.

Пышные формы

Если женщина имеет пышные формы, то хорошим вариантом станут джинсы с высокой посадкой.

Чтобы оставаться в тренде, стоит выбрать для себя брюки мом. Они максимально удобные.

Худые девушки

Стройным женщинам стоит избегать мешковатые моделей и джинсов с низкой посадкой, чтобы можно было сохранить все свои пропорции тела.

Штаны со средней или высокой посадкой стройнят и лучше облегают талию. Лучшим фасоном будут джинсы прямого покроя, которые красиво удлиняют ноги и придают изгибы в нужных местах.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

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Прямоугольник

Если фигура более прямая без явных изгибов, то отличным решением станут джинсы с высокой талией. Такие штаны помогут создать иллюзию округлостей. Джинсы с низкой посадкой подчеркнут прямую талию.

Идеальным вариантом станут брюки прямого покроя, которые не будут облегать бедра и слишком сильно обтягивать фигуру. Простой дизайн и задние карманы помогут визуально придать изгибы.

Узкие джинсы темного цвета помогут удлинить фигуру и сбалансировать верхнюю и нижнюю часть тела.

Яблоко

Джинсы с широкими штанинами идеально подойдут для женщин с фигурой яблоко. Такие брюки помогут сбалансировать пропорции. Отлично смотрятся широкие штаны со струящейся блузой. Нужно убедиться в том, что они хорошо облегают талию, но при этом нужно избегать высокой посадки.

Джинсы без застежек хорошо подойдут обладательнице фигуры “яблоко”, так как молнии могут визуально увеличить объем живота.

Чтобы избежать этого, нужно просто выбрать пару темных брюк без застежек для большего комфорта и стиля. Хорошо смотрятся брюки с кулиской.

Песочные часы

Фигура “песочные часы ” с тонкой талией и большими изгибами отлично смотрится в джинсах с высокой талией. Такие брюки помогают подчеркнуть все изгибы.

Стоит выбирать джинсы из слегка растягивающейся ткани, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в течение дня.

Также отлично подойдут джинсы мом или зауженные модели. Самое главное, чтобы они не были сильно обтягивающими или мешковатыми.