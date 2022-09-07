Только не так, как это делали в 2010 году: как носить шарф-хомут по моде 2022 году (идеи с фото)

Осенью с похолоданием возникает непреодолимое желание утеплиться. Вот, почему востребованным становится такой аксессуар как шарф. В этом сезоне актуальным становится не просто шарф, а шарф-хомут, отличающийся своей длиной. Разбираемся, как носить его так, чтобы выглядеть современно.

Тренд 2010-х

Шарфы-хомуты пользовались невероятным спросом в десятые годы. Однако тогда их носили несколько иначе: старались подобрать в тон к одежде, не слишком много раз оборачивали вокруг шеи. Достаточно было одного оборота для создания одной петли, чтобы выглядеть модно.

Сейчас концепция ношения изменилась. Во-первых, шарф нужно оборачивать вокруг шеи два и более раза. Если для этого не хватает длины, то откажитесь от этого аксессуара и приобретите другой, более длинный. Во-вторых, шарф должен стать акцентной вещью в образе. Его не следует подбирать точно в тон к одежде. Он может быть совершенно другого цвета: так образ получится более стильным.

С чем носить

Десять лет назад шарфы-хомуты сочетали даже с футболками. Сейчас эти комбинации являются устаревшими и утратившими свою актуальность. Шарфы-хомуты можно и нужно сочетать с:

кардиганами; пуловерами: толстовками; пальто; плащами; куртками; любой верхней одеждой, включая шубы и дубленки.

Длинные шарфы помогают создать эффектные многослойные образы. Чем больше наденете на себя одежды, а затем дополните лук шарфом, тем более стильный лук получите на выходе.

Как выбирать

Здесь действует простое правило — чем толще шарф, тем лучше. Берите изделие крупной вязки либо из очень плотного материала. Благодаря этому будет необходимый объем. А вот шарф из тонкого материала сделает ваш лук старомодным. Таких изделий стоит избегать.

Чего нужно добиваться при создании лука? Чтобы образ благодаря шарфу получился уютным, теплым, домашним. Примерьте шарф, чтобы убедиться, что он выполняет данную функцию. Можете ли вы в него как следует укутаться? Защищает ли он вас от холода? Спасет ли в минусовую температуру? Если да, тогда можете смело брать.

Элементы декора

Какие шарфы актуальны? Если говорить об элементах декора, то стильно смотрятся подобные аксессуары с вертикальным рядом пуговиц спереди. Лучше всего, если фурнитура будет деревянной, нежели пластмассовой или металлической.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Также можно рассмотреть вариант шарфа с бахромой. Он прекрасно впишется в лук в стиле бохо. Кстати, изделия с бахромой в целом являются весьма актуальными в текущем году. Вы можете сочетать шарф с таким декором с сумкой с бахромой для создания гармоничного ансамбля.

Рассмотрите шарфы разной техники вязки, с объемными дополнительными деталями. Интересным является дизайн, когда изделие не однотонное, а с принтом. Рисунки в стиле геометрия, этнические орнаменты – это то, что сегодня является в тренде.

Шарф как капюшон

Если у вас не только длинный, но также и очень широкий шарф, то его вполне можно носить как капюшон. Оберните изделие пару раз вокруг шеи и часть верхней петли накиньте на голову. Это очень удобный способ ношения в случае, когда на улице ветер, а на куртке отсутствует капюшон.

Объемная драпировка

Шарф можно использовать как эффектную накидку на плечи. Примите во внимание технику двух петель. Это когда шарф сначала нужно набросить на одно плечо, затем перекрестить и накинуть на другое. Вот и все: объемная драпировка готова.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

При наличии широкого изделия одна петля оборачивается вокруг плеч, а другая набрасывается на голову. Так получается накидка-капюшон. Это идеальный вариант для сочетания с плащом или пальто с относительно открытым верхом. Шарф-хомут утеплит вас в прохладную погоду и не даст возможности замерзнуть.

Сочетания по цветам

Для создания гармоничного образа нужно понять принцип подбора шарфа к одежде. Например, если у вас пальто или плащ нейтрального темного оттенка (черного, темно-синего или темно-коричневого), тогда шарф должен быть более светлым и ярким. Если же у вас верхняя одежда насыщенного цвета, тогда выбирайте аксессуар в более нейтральных и сдержанных оттенках. Тогда получится оптимальный баланс, и шарф гармонично дополнит ваш эффектный образ.

Дополнительные аксессуары

Если у вас не вязаный шарф, тогда вы можете для фиксации использовать дополнительные аксессуары. Например, заколку, ремешок. Эти вещи пригодятся, когда следует зафиксировать и удержать петли, чтобы шарф не развязывался и не распадался.

Особенно уместна такая идея ношения в сочетании с курткой с капюшоном. Шарф можно пропустить под капюшон, обернуть несколько раз вокруг шеи. Чтобы он не соскальзывал и не доставлял неудобств, спереди обернуть петли ремешком. Получится элегантный и креативный лук.

Вместо заключения

Шарфы-хомуты способны преобразить любой образ. Если есть возможность, попробуйте самостоятельно связать данное изделие. Таким образом сможете создать уникальный и неповторимый дизайн, который прекрасно впишется именно в ваш стиль, подчеркнет вашу индивидуальность.