Настя Ивлеева получила первую главную роль в сериале – его снял Александр Молочников

Социальные сети, телевидение, YouTube, музыка, документальное кино – ощущение, что Настя Ивлеева покорила уже все творческие сферы. Но теперь она впервые сыграет в художественном сериале. Сегодня пресс-служба Кинопоиска объявила о скорой премьере своего нового оригинального сериала “Монастырь”. Его идея принадлежит шоураннеру “Триггера” и “Нулевого пациента” Александре Ремизовой. Режиссером выступил Александр Молочников (“Скажи ей”). Вместе с ним над визуальным стилем проекта работал оператор Сергей Трофимов (“Нулевой пациент”, “Вертинский”).

Ивлеева сыграла главную роль – девушку тусовщицу Марию, которая живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, вечеринка выходит из-под контроля — и теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности — и девушка укрывается в стенах монастыря. Также в сериале снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие.

Моя Мария — сложный, но не потерянный человек, – рассказывает Настя. – Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьезная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой — она совершенно другая.

Работа в телешоу или на съемках YouTube-форматов совсем не похожа на кинопроцесс — это разные вещи. Камеры я не боялась, но пришлось заново учиться с ней дружить. На площадке я с интересом наблюдала, как работают другие актеры, но старалась не перенимать их приемы, потому что это в принципе невозможно — они профи, а я двигалась на интуиции и ощущениях. Так получалось правдивее и искреннее. Для меня “Монастырь” очень важен как дебют в драматическом проекте, как сериал с классной историей, как личный вызов. Надеюсь, зритель примет меня как актрису и позволит дальше раскрываться в этом направлении.

Съемки “Монастыря” проходили в Вологодской области. Сначала сериал покажут на первом фестивале онлайн-кинотеатров “Новый сезон”, который пройдет в Сочи с 18 по 23 сентября. А сразу после состоится премьера эксклюзивно на Кинопоиске.