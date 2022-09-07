 

Хроника седьмого дня кинофестиваля в Венеции: Тильда Суинтон, Джулианна Мур, Пенелопа Крус и другие гости

07.09.2022, 15:00, Разное
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В минувший вторник в Венеции показали несколько фильмов разных жанров: “Music For Black Pigeons”, “На краю пропасти” (“On The Fringe” или “En Los Margenes”), “Вечная дочь” (“The Eternal Daughter”), “La Bambola Di Pezza”, “Il Signore Delle Formiche”, “Dead For A Dollar”. При этом изобилии на красной дорожке, развернутой на территории острова Лидо, звездных гостей из А-листа было куда меньше, чем все дни до этого. Но это лишь затишье перед бурей, точнее, премьерами и вечеринками, которые пройдут сегодня и в ближайшие дни.

Пока до России только доехала картина “Три тысячи лет желаний” с Тильдой Суинтон, она представила уже свою новую работу – фильм “Вечная дочь” режиссера Джоанны Хогг. По сюжету мать, которую играет Тильда, и дочь возвращаются в семейный дом, где им приходится столкнуться с тайнами прошлого. На премьеру инопланетная актриса пришла в лиловом облегающем платье любимого бренда Haider Ackermann, а волосы временно перекрасила в желтый цвет.

За несколько часов до этого две прекрасные актрисы – Пенелопа Крус и Джулианна Мур (напомним, последняя сейчас является председателем жюри) – посетили премьеру картины “На краю пропасти” режиссера Хуана Диего Ботто. Пенелопа сыграла в триллере главную роль. На дорожке обе появились в черных вечерних платьях Chanel – Джулианна выбрала более лаконичный крой на тонких бретелях и с акцентными пуговицами, а Пенелопа отдала предпочтение платью с пышной многослойной юбкой и соблазнительным декольте.

Другая многолюдная премьера “Il Signore Delle Formiche” нам, к сожалению, мало о чем говорит, зато на ней собрался чуть ли весь свет современного итальянского кино. Поклонники узнают в лицо, пожалуй, только модель и инфлюенсера Леони Ханне – ее фото в сексуальном платье Georges Hobeika можно найти в нашем Telegram-канале.

Заключительной премьерой вчерашнего дня стала презентация фильма Умереть за доллар (Dead for a Dollar) режиссера Уолтера Хилла. Современный вестерн представило главное актерское трио – Уиллем Дефо, Кристоф Вальц и Рэйчел Броснахэн. Мужчины продемонстрировали классические образы, а Рэйчел вышла в свет в розово-бордовом произведении от Atelier Versace, которое подчеркивало изгибы ее фигуры.

По сюжету фильма, знаменитый охотник за головами сталкивается со своим заклятым врагом — профессиональным игроком и преступником, которого он отправил в тюрьму много лет назад. Российская премьера запланирована на 6 октября.

Рэйчел Броснахэн (украшения – Bulgari)Кристоф Вальц (часы – Chopard)


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