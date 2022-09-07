 

Мнение: Европа обречена?

07.09.2022, 14:55, Разное
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Президент России Владимир Путин сравнил Европу с волчьим хвостом. Конечно, в шутку. Но, как известно, в каждой шутке – лишь доля шутки, а все остальное – совсем не шутка.

Так и пошутил Владимир Путину, что Европа останется без российских энергоносителей.

Дословно:   «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост"».

Хана Европе? Или как?

К слову. Сказка про волчий хвост, по-моему, совсем о другом и не очень к месту…. Или я не прав?  Путин никогда не ошибается?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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