Мнение: Европа обречена?
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Президент России Владимир Путин сравнил Европу с волчьим хвостом. Конечно, в шутку. Но, как известно, в каждой шутке – лишь доля шутки, а все остальное – совсем не шутка.
Так и пошутил Владимир Путину, что Европа останется без российских энергоносителей.
Дословно: «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост"».
Хана Европе? Или как?
К слову. Сказка про волчий хвост, по-моему, совсем о другом и не очень к месту…. Или я не прав? Путин никогда не ошибается?
Иллюстрация отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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