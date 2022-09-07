 

Мнение: О потерях отдельных категорий россиян в ходе и вследствие спецоперации

07.09.2022, 14:50, Разное
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Кстати, и силикон-то нынче стал дорог. Но речь не о нём пойдёт. И даже не о снижении расценок на вторичный продукт хейлопластики…

Тут, как в пословице: пришла беда — отворяй ворота! Между прочим, всех касается. Уже коснулось. Но вот тех самых дев — особенно жёстко.

Хотя, быть может, это и справедливо. На чей-то взгляд…

Но для начала вспомним нестареющую классику уже далёких времён, на которые мы когда-то даже ворчали, считая их «тощими», а не «тучными».

Ну и альтернативный взгляд не повредит.

Как бы то ни было, беда пришла. Ни силикон, ни присед, ни даже умение в это слепаковское «ла-ла-ла-ла», обретённое на курсах и отточенное практикой теперь не поможет.

С «Лексусами» — беда. Их рынок рухнул в России на 86%. Почти на порядок с начала года. А в августе — так и вовсе «край»: всего 16 — шестнадцать! — машин этой марки было продано по всей стране. Вместо привычных почти двух тысяч в месяц.

Автодилеры-то ладно. Они, в конце концов, научатся продавать ВАЗ, УАЗ «Патриот» или даже Dongfeng с Geely, благодаря которым российский авторынок выбирается потихоньку из глубокой ж***ы в менее глубокую. Если в апреле спад продаж оценивался в 90% YoY, то нынче — только в 60-62%.

Но девам теперь каково! Только представьте: то, что раньше делалось за «Лексус», теперь придётся делать за «Гранту». Ну как им к такому привыкать?

Или уж сразу к станку топать?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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