 

NISSAN представила кроссовер X-TRAIL нового поколения для рынка Европы

07.09.2022, 14:25, Разное
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На отечественной доске объявлений предложили в продажу уникальный кроссовер Nissan X-Trail, который удалось реализовать за восемь дней.

Автомобиль в течение последних 10 лет хранился в теплом и сухом гараже, что позволило сохранить первоначальный внешний вид. За весь период с момента выпуска пробег кроссовера Nissan X-Trail составляет 2,6 тысяч километров. Владелец паркетника указал ценник за автомобиль в размере 1,9 млн рублей. Кроме того, по снимкам очевидно, что кроссовер Nissan X-Trail в идеальном состоянии.

Под капотом автомобиля используется 2-литровый бензиновый мотор на 141 л.с. мощности. Модель оснащается механической коробкой передач и имеет полный привод. Среди дополнительных опций указана панорамная крыша, сигнализация и защита поддона.


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