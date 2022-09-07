NISSAN представила кроссовер X-TRAIL нового поколения для рынка Европы

На отечественной доске объявлений предложили в продажу уникальный кроссовер Nissan X-Trail, который удалось реализовать за восемь дней.

Автомобиль в течение последних 10 лет хранился в теплом и сухом гараже, что позволило сохранить первоначальный внешний вид. За весь период с момента выпуска пробег кроссовера Nissan X-Trail составляет 2,6 тысяч километров. Владелец паркетника указал ценник за автомобиль в размере 1,9 млн рублей. Кроме того, по снимкам очевидно, что кроссовер Nissan X-Trail в идеальном состоянии.

Под капотом автомобиля используется 2-литровый бензиновый мотор на 141 л.с. мощности. Модель оснащается механической коробкой передач и имеет полный привод. Среди дополнительных опций указана панорамная крыша, сигнализация и защита поддона.