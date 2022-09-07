 

В Москве испытывают новые технологии для всей России

07.09.2022, 14:08, Разное
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В московскую систему здравоохранения внедрены различные системы, которые полезны как врачам, так и пациентам. Например, есть электронная запись к специалисту, работает искусственный интеллект, который помогает ставить диагнозы. Также в столице широко используются финансовые программы, транспортные системы. А в ближайшие дни в Москве запускается пилотный проект с новым уровнем автоматизации выборов.

Технологии удобны и полезны всем гражданам – как привыкшим решать десятки важных дел дома или на бегу с помощью смартфона, так и любителям традиционного голосования. Например, на избирательных участках установят специальные сканеры для идентификации избирателей. Гражданину будет достаточно лишь приложить к устройству паспорт, а система начнет поиск по электронному списку. При этом проверяющий на участке все же будет. Его задача – удостовериться, что паспорт действительно принадлежит пришедшему на участок человеку.

Помимо этого, в Москве тестируют и новый единый электронный список всех избирателей столицы, в котором не делят граждан по способу голосования. Система будет отслеживать, проголосовал ли этот человек ранее онлайн или на избирательном участке, поэтому не даст сделать выбор во второй раз никаким способом.

Скорее всего, в будущем подобные системы будут внедрятся и в других городах России – не только на выборах, но и в медицине, транспорте и иных сферах жизни. Поэтому можно сказать, что Москва – этакий испытательный полигон новых технологий для всей страны.


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