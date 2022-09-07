 

Анджелина Джоли подала новый иск против Брэда Питта, сумма которого вас удивит

07.09.2022, 13:35, Разное
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Несмотря на то, что недавно дело об общем винном бизнесе кинозвезд решилось не в пользу Брэда Питта, Анджелина не собирается отступать. Согласно информации таблоида Page Six, теперь актриса обвиняет бывшего мужа в “захвате контроля” над французской винодельней Chateau Miraval из мести, нецелесообразной растрате активов компании, а также разработке коварного плана по тайному переводу активов на личные счета. Если Питт проиграет дело, ему придется выплатить Джоли 250 миллионов долларов.

В отместку за бракоразводный процесс и вопросы опеки Питт начал многогранную и многолетнюю кампанию по захвату контроля над Chateau Miraval, а также присвоению активов компании в свою пользу и в пользу своих собственных компаний и друзей, – говорится в новом судебном иске против Питта. 

Также в судебных документах Джоли утверждает, что бывший муж использует “крупную финансовую долю” актрисы в винном бизнесе с целью шантажа. По словам кинозвезды, Питт якобы хочет заставить ее подписать некое соглашение о неразглашении и скрыть некоторые неприятные подробности их брака. Кроме того, актриса отмечает, что после покупки винодельни в 2008 году пара инвестировала десятки миллионов в ремонт, но Питт продолжает управлять бизнесом единолично и не подпускает бывшую супругу к делам. 

Напомним, что июле прошлого года Анджелина подала в суд с просьбой разрешить продать свою долю в винодельне. Питт согласился с одним условием – актер лично одобрит кандидатуру покупателя. Впрочем, как выяснилось позже, без ведома экс-супруга актриса заключила сделку о продаже с российским бизнесменом из списка Forbes Юрием Шефлером. Такое решение бывшей Питт расценил как личную месть и потребовал расторгнуть сделку в судебном порядке.  

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2004 году на съемочной площадке фильма “Мистер и миссис Смит”, причем именно там между ними и завязался роман, о чем нынешняя на тот момент девушка актера Дженнифер Энистон узнала из прессы. Питт и Джоли поженились только в 2014-м, а развелись уже через два года, в 2016-м, хотя сложный бракоразводный процесс завершился еще позже – в 2019 году. Всего они прожили вместе 11 лет, и у них шестеро детей (в том числе приемных), за единоличную опеку над которыми впоследствии скандально боролась Джоли. Также она обвиняла бывшего в неуплате алиментов. Только спустя 5 лет Брэд Питт выиграл дело, и теперь они, судя по всему, будут воспитывать детей вместе, несмотря на протесты Джоли. Впрочем, в 2020 году старший сын пары Мэддокс достиг 18-летия и самостоятельно отказался от фамилии приемного отца, поэтому на него решение суда распространяться не будет.   


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