Себе любимой: что нужно знать о лайфстайл-платформе NUSELF

Маркетологи ежедневно ломают голову над тем, как побудить жителей мегаполисов к покупке. Запросы у таких клиентов растут стремительно, и бренды вынуждены стремительно под них подстраиваться. В вопросе онлайн-шопинга на первое место выходит не только визуал, но полезность контента. Клиент охотнее купит трендовый чокер с цветком, если ему подсказать, с чем этот самый аксессуар можно сочетать. Ценить свое время, двигаться в сторону осознанного потребления и ставить в приоритет не количество, а качество — этому современные женщины учатся все охотнее.

Серьги Rayya, nuself.ru Серьги Marusia, Copine Jewelry, nuself.ru

Одной из первых, кто почувствовал этот тренд и решил его коммерциализировать, стала Гвинет Пэлтроу. Оскароносная актриса запустила lifestyle-проект Goop, который стал не просто сайтом с советами на тему ЗОЖ, но и полноценным онлайн-магазином с товарами на любой вкус и уровень раскрепощенности (чего стоят нашумевшие свечи с ароматом вагины). В России совместить современные форматы медиаконтента на тему lifestyle и онлайн-продажи решил бренд NUSELF. Описать суть этой платформы одним словом не получится. С одной стороны, это магазин одежды, аксессуаров, косметики, велнес-гаджетов. С другой — медиа с актуальным контентом и акцентом на e-commerce. С третьей — площадка, которая инвестирует в российских дизайнеров. Среди локальных марок, представленных на NUSELF: Ushatava, WOS Brand, Naked Shoulders, Kalmanovich, Dasha Phi, Cocos Moscow, Golovina Mari, Homies Footwear, 10.Gran, Сopine Jewelry, Beauty Buzz и другие.

Массажные сферы NUSELF, nuself.ru

“Проект дает возможность познакомить аудиторию с талантливыми креаторами, профессионально отобранными командой. Уже к запуску мы собрали уникальные марки и создали несколько эксклюзивных капсул с локальными марками одежды, обуви и керамики. Помимо этого, мы делаем большой акцент на дальнейшее технологическое развитие платформы, в том числе на сервисах персонализации, компьютерного зрения и других современных fashion-технологиях”, — говорит основательница NUSELF Ольга Паскина, которая также является со основателем и управляющим партнером инвестфонда Digital Venture Capital.

Что касается западных брендов, многие представлены здесь на эксклюзивных условиях — будь то датская Aesther Ekme, английская Le Monde Beryl, испанская Hereu или Tol Eyewear из Нидерландов. Есть у NUSELF и собственная одноименная марка, выпускающая эксклюзивные товары для осознанного и красивого образа жизни. А красота, как нам всем хочется верить, обязательно спасет мир.

Сумка Sway, Aesther Ekme, nuself.ru Сумка-багет Curve, Low Classic, nuself.ru

Ольга Паскина, основательница NUSELF:

Многие годы я наблюдала за развитием онлайн-потребления, изменением запросов аудитории, отмечала для себя, что модные девушки начинают предпочитать качественные аутентичные бренды тяжелому люксу. Люди покупают не вещи — эмоции, а время — наш главный ресурс. В отличие от офлайна, в онлайне не хватает ощущений. На маркетплейсах пользователям предлагают большой выбор, но очень сложно понять, насколько товар соответствует критериям качества. Поэтому мне хотелось создать платформу, где ты экономишь время, получаешь качественный продукт и можешь вдохновляться, не переставая открывать для себя что-то новое.

NUSELF — это уникальное пространство с приятной эстетикой, полезным контентом и качественной продукцией, чтобы современной девушке было легко делать выбор одежды, аксессуаров и бьюти-новинок в одном месте, здесь и сейчас. Мы рассказываем о любви к себе в большом городе: на платформе NUSELF можно прочитать актуальные бьюти-и велнес-лайфхаки, узнать о последних трендах с мировых подиумов. И сразу в подборке от ведущих стилистов выделить что-то из ассортимента современных и эксклюзивных брендов, положить в корзину и быстро оформить заказ. Рады, что проект с удовольствием поддерживают известные персоны, получаем много благодарностей от пользователей — обещаем еще больше интересных новинок и коллабораций в этом сезоне.

Ольга Паскина