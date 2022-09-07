Крис Пайн отрицает, что Гарри Стайлс плюнул в него во время Венецианского кинофестиваля

Шумиха вокруг психологического триллера Оливии Уайлд “Не волнуйся, солнышко” не утихает уже третий день. Премьера состоялась в начале недели, но кинокритики уже успели завалить картину разгромными рецензиями. Кроме того, оказалось, что члены съемочной команды не очень-то ладят друг с другом: доподлинно известно, что исполнительница главной роли Флоренс Пью буквально не переносит режиссера Уайлд. Актриса обвинила босса в том, что та вместе со своим бойфрендом Гарри Стайлсом выносит личные отношения на съемочную площадку. Впрочем, по мнению фанатов, между другими актерами фильма — тем же Стайлсом и Лиамом Пайном — тоже пробежала кошка.

Накануне в сети распространилось видео, повергшее общественность в шок. В кадре Стайлс и Пайн сидят рядом на официальной части кинофестиваля. В какой-то момент музыкант встает с места, поворачивается к актеру, наклоняет голову и вроде как плюет прямо на своего коллегу. Пайн шокирован действиями Стайлса, но делает вид, что ничего не произошло. Впрочем, похоже, никакого плевка на самом деле не было. Представители Криса Пайна вышли на связь с прессой и уже дали официальный комментарий, чтобы предупредить спекуляции на данную тему.

Это нелепая история. Полная выдумка и результат странной онлайн-иллюзии, которая явно вводит в заблуждение и создает глупые спекуляции. Просто чтобы внести ясность: Гарри Стайлс не плевал на Криса Пайна. Между этими двумя мужчинами нет ничего, кроме уважения, и любое предположение об обратном является вопиющей попыткой создать драму, которой просто не существует.

Момент предполагаемого плевка Гарри Стайлса

Отметим, что 42-летний Пайн, в отличие от 28-летнего Стайлса, в Голливуде далеко не новичок. Он снялся в таких картинах как “Звездный путь”, “Стартрек: Возмездие” и “Стартрек: Бесконечность”, а также “Чудо-женщина”, “Как стать принцессой”, “Поцелуй на удачу” и многих других. В то время как на счету Гарри Стайлса всего несколько фильмов с эпизодическими ролями, например, “Вечные” и “Дюнкерк”. Впервые центрального персонажа он играет в новом триллере своей возлюбленной Оливии Уайлд. Впрочем, с успехами Стайлса в музыкальной индустрии не поспоришь: сначала он был участником мега-популярных One Direction, а затем развил еще более успешную сольную карьеру.

Сюжет “Не волнуйся, солнышко” разворачивается в 1950-е годы. Элис и Джек живут в идеальном корпоративном городке. Пока мужчины работают над секретным проектом “Победа”, их жены ведут роскошный и праздный образ жизни. Однако со временем Элис начинает подозревать, что компания, в которой трудится Джек, скрывает ужасные тайны. Общемировая премьера триллера состоится 23 сентября.

Гарри Стайлс Крис Пайн