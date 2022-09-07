Александр Молочников впервые рассказал о свадьбе и расставании с Екатериной Варнавой

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Режиссер Александр Молочников впервые подтвердил слухи, которые ходили в СМИ и Telegram-каналах последние месяцы. Он сделал это в интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на его YouTube-канале в среду утром. Александр признался, что он и Екатерина Варнава поженились и даже планировали переехать в США. Но жизнь сложилась иначе – экс-влюбленные уже некоторое время “разведены по обоюдному согласию”:

Это была самая кратковременная свадьба. Поженились в начале марта, кажется. Мы планировали уехать вдвоем… Оказались в ЗАГСе, не предполагая, что через короткое время разойдемся. Это крайне обидно, – искренне поделился он с интервьюером.

Причем инициатором брака стала именно Екатерина:

Катя зашла в гримерку и сказала: “Кажется, нам пора пожениться”. Я ответил: “Давай!”. И мы через несколько дней оказались в ЗАГСе. Расписались там, где было мало народа, это был спецприемник. У нас еще спросили: “Вы хотите с ритуалом или без?” Я ржал до выхода из этой комнаты, Катя тоже.

Причину разрыва он не стал называть, ограничившись общими формулировками:

Да, мы не живем вместе, но в хороших дружеских отношениях. Расстались по какой-то совокупности причин, не было такого, что бац и мы разошлись. Что-то зашло в тупик, какие-то вещи.

Напомним, о романе актрисы и режиссера стали говорить летом 2020 года. Екатерина и Александр подтвердили свои отношения лишь в октябре, появившись вместе на красной дорожке “Кинотавра”. Заставить их прервать молчание относительно личной жизни смогла только Ксения Собчак – в одном из своих выпусков она расспросила влюбленных о статусе их отношений (как минимум потому, что актриса и режиссер дали ведущей интервью в одной и той же квартире с разницей в несколько месяцев).

В октябре прошлого года Варнава говорила об Александре и возможном браке так:

На сегодняшний день я представляю, что моя семья будет с этим человеком. Что у нас будет, дай Бог, ребенок и собака. Мы будем прогуливаться большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет. Но я не могу говорить за него. Возможно, если бы он сидел на этом месте и ты бы задала этот вопрос, возможно, он бы ответил иначе. Как я чувствую и как я от него слышу, конечно, он это разделяет. Иначе мы бы не были вместе.

Еще раньше в другом интервью артистка призналась, что однажды она пережила выкидыш.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.