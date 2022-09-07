Худший кошмар для американских леваков и демократов

Американские леваки и демократы рассказывают свои фейки с каменным лицом, надеясь на то, что жители США не станут проверять эту информацию, пишет обозреватель The Washington Times Роберт Найт. По словам автора, для них худший кошмар — это хорошо информированные избиратели и честные выборы.



AP

Информированные избиратели и честные выборы — это худший кошмар для американских демократов и леваков, пишет обозреватель The Washington Times Роберт Найт.

Президент США Джо Байден, как напоминает автор, недавно заявил, что главная опасность для демократии — это «полуфашистская» половина страны, которая не голосует за демократов.

Глава Белого дома также повторил идею о том, что «сторонники превосходства белой расы» представляют более серьёзную угрозу безопасности, чем Китай, Россия, Иран и американские головорезы, нападающие на церкви и кризисные центры для беременных.

В четверг, стоя на фоне двух морских пехотинцев, он заявил: «Дональд Трамп и республиканцы MAGA (Make America Great Again — «Вернём Америке былое величие!», лозунг сторонников Д. Трампа. — ИноТВ) — это олицетворение экстремизма, который угрожает самим основам нашей республики».

Это разговор о единстве в стиле демократов, иронизирует автор.

Между тем его однопартийцы-демократы, по словам Найта, позволяют миллионам нелегалов наводнять южную границу США, а вместе с нелегалами в страну прибывают не только люди, подозреваемые в терроризме, но и фентанил китайского происхождения, который ежегодно убивает 100 тыс. американцев.

Американцам вновь и вновь твердят о том, что бывший президент США Дональд Трамп поставил под угрозу национальную безопасность, храня «незащищённым образом» секретные документы в своём имении Мар-а-Лаго. Хотя речь идёт о бумажных документах, а не о незащищённом секретном компьютерном сервере, как в доме Хиллари Клинтон.

«Неужели они говорят нам, что имение Трампа, который до сих пор охраняется Секретной службой, — это небезопасное место? Если бы я руководил Секретной службой, то принял бы это на свой счёт», — иронизирует автор.

Найт при этом задаётся вопросом: а что Дональд Трамп сделал бы с этими документами?

«Продал бы их российской или китайской разведке, поскольку ему нужны деньги? Это больше похоже на то, что может соблазнить кого-то вроде Хантера Байдена», — отмечает с сарказом автор.

Американцам рассказывают о том, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд — это герой нынешнего «хорошего правительства», поскольку он предупредил разоблачителей ФБР не общаться с конгрессом. Автор напоминает, что это предостережение прозвучало после того, как более дюжины агентов Федерального бюро расследований выступили с разоблачениями «гнили среди власть имущих» США.

«Если бы Гарланд был республиканцем, то в сети уже были бы кричащие репортажи о подавлении смелых, патриотичных разоблачителей, которые всего лишь пытаются спасти своё ведомство и защитить американский народ», — пишет обозреватель The Washington Times.

В своей статье он также упоминает о тоталитарном стремлении к гендерному безумию ЛГБТК-активистов, которые обвиняют «докучливых родителей» в ненависти, когда те выступают против того, чтобы их детей развращали и подвергали действию опасных препаратов, блокирующих половое созревание, и половых гормонов, а также калечащим операциям.

Роберт Найт напоминает и о непрекращающейся пропаганде изменения климата. Решение климатических фанатиков, как отмечает он, состоит в том, чтобы совершить крайне опасный отход от ископаемого топлива ещё до того, как альтернативные источники энергии заработают на полную.

Даже производитель электромобилей Tesla Илон Маск недавно на конференции по энергетике в Норвегии высказал мнение, что «нам в краткосрочной перспективе нужно использовать нефть и газ, поскольку иначе цивилизация рухнет».

Автор отмечает, что американские леваки и демократы рассказывают свои фейки с каменным лицом, надеясь на то, что люди не станут проверять эту информацию.

«Их худший кошмар — это хорошо информированные избиратели и честные выборы», — пишет обозреватель The Washington Times Роберт Найт.