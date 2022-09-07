 

HYUNDAI тестирует на дорогах седан Solaris нового поколения

07.09.2022, 11:35, Разное
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Южнокорейский бренд Hyundai проводит тестовые заезды новой версии седана Hyundai Solaris.

Еще зимой в ходе тестовых испытаний удавалось обнаружить прототип новинки, однако защитная пленка присутствует и на новом исполнении автомобиля. Предполагается, что южнокорейский седан Solaris существенно отличается передней частью кузова, где модернизировали бампер, светодиодные фары и решетку радиатора. С задней части применили увеличенный багажник, видоизменили фонари.

Эксперты предполагают, что модель получит 1,5-литровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты, а также модификацию с «мягким гибридом». Сроки поступления в свободную продажу автомобиля пока засекречены представителями бренда.


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