HYUNDAI тестирует на дорогах седан Solaris нового поколения

Южнокорейский бренд Hyundai проводит тестовые заезды новой версии седана Hyundai Solaris.

Еще зимой в ходе тестовых испытаний удавалось обнаружить прототип новинки, однако защитная пленка присутствует и на новом исполнении автомобиля. Предполагается, что южнокорейский седан Solaris существенно отличается передней частью кузова, где модернизировали бампер, светодиодные фары и решетку радиатора. С задней части применили увеличенный багажник, видоизменили фонари.

Эксперты предполагают, что модель получит 1,5-литровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты, а также модификацию с «мягким гибридом». Сроки поступления в свободную продажу автомобиля пока засекречены представителями бренда.