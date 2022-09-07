 

Байден подписал указ о создании «Горбачёв Центра» в Вашингтоне

07.09.2022, 11:33, Разное
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Президент США Джо Байден принял решение увековечить память о первом президенте СССР Михаиле Горбачёва в американской столице.

Музей-памятник, посвященный руководителю советского государства, появится в Вашингтоне в 2024 году. В официальном документе, опубликованном на сайте Белого дома, Байден особо отметил заслуги Горбачёва в создании безопасного однополярного мира.

– Он был первым президентом первого свободного социалистического государства. Перестройка, гласность, рыночная экономика – благодаря ему советские люди в одночасье проснулись в совершенно другой стране. Ни один из мировых лидеров не внес столь огромный вклад в развитие российско-американских отношений. Горбачёв, как никто другой, заслуживает, чтобы его имя было вписано в историю США, – передала слова Байдена пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Джо Байден также посмертно наградил Михаила Горбачёва медалью «Пурпурное сердце» за «стойкость, мужество и верность своему долгу до конца жизни». Дочери экс-президентам и его внучкам назначена пожизненная президентская стипендия.

«Горбачёв Центр» будет выполнен в виде многоэтажной башни высотой в 91 метр, спроектированной американским архитектором Джоном Спилменом при участии Зураба Церетели. Здание расположится на площади Олега Пеньковского, неподалёку от всемирно известной закусочной Pizza Hat.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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