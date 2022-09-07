Филипп Киркоров удивил поклонников смелым нарядом

Филипп Киркоров посетил презентацию новой кинокартины «Ирония судьбы в Голливуде». При этом певец удивил всех присутствующих своим смелым нарядом, который некоторые посчитали нелепым.

Поп-король отечественной эстрады известен своим пристрастием к экстравагантной и яркой одежде. По его признанию, у него огромный гардероб и набор обуви, для обслуживания которых даже нанят специально обученный человек, подбирающий артисту впечатляющие образы. На мелодраматическую комедию артист явился, облачившись в шорты, что придавало его образу немного фривольный и даже подростковый стиль. При этом он очень трогательно отозвался о картине американского режиссера Марюса Вайсберга.

Стилист Ирина Агапончик также осталась под впечатлением от нового имиджа 55-летнего исполнителя. Она назвала подобную выходку Филиппа Киркорова юношеским максимализмом. Тем более, что селебрити уже не только не в юном возрасте, но и является достаточно высоким мужчиной. Поэтому короткие шорты ему никак не идут, так как выглядят непропорционально.

Не понравилось специалисту по одежде и изобилие принтов в наряде, в котором Киркоров явился на мероприятие. Похоже, как предположила стилист, певец решил в очередной раз показать, сколько у него вещей от известных брендов. Сам исполнитель хитов «Свет настроения – синий» и «Ибица» пока никак не прокомментировал выпады в свой адрес.