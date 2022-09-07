 

Филипп Киркоров удивил поклонников смелым нарядом

07.09.2022, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Филипп Киркоров посетил презентацию новой кинокартины «Ирония судьбы в Голливуде». При этом певец удивил всех присутствующих своим смелым нарядом, который некоторые посчитали нелепым.
Поп-король отечественной эстрады известен своим пристрастием к экстравагантной и яркой одежде. По его признанию, у него огромный гардероб и набор обуви, для обслуживания которых даже нанят специально обученный человек, подбирающий артисту впечатляющие образы. На мелодраматическую комедию артист явился, облачившись в шорты, что придавало его образу немного фривольный и даже подростковый стиль. При этом он очень трогательно отозвался о картине американского режиссера Марюса Вайсберга.

Стилист Ирина Агапончик также осталась под впечатлением от нового имиджа 55-летнего исполнителя. Она назвала подобную выходку Филиппа Киркорова юношеским максимализмом. Тем более, что селебрити уже не только не в юном возрасте, но и является достаточно высоким мужчиной. Поэтому короткие шорты ему никак не идут, так как выглядят непропорционально.

Не понравилось специалисту по одежде и изобилие принтов в наряде, в котором Киркоров явился на мероприятие. Похоже, как предположила стилист, певец решил в очередной раз показать, сколько у него вещей от известных брендов. Сам исполнитель хитов «Свет настроения – синий» и «Ибица» пока никак не прокомментировал выпады в свой адрес.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.22 / Грация картошки – Личное мнение

31.07.20 / Скандалы: Не нужно золота ему

12.04.22 / Компания Geely вывела на тесты в Китае кроссовер Geely Atlas нового поколения

19.11.21 / Не виноватая я! – Личное мнение

24.05.22 / Явно лгал парламенту – Джонсона раскритиковали за новые фотографии с запрещённой вечеринки

15.12.21 / Мнение: Дело Ассанжа: Как отменяют демократию

19.04.21 / От колец любви до белья из пластика: дайджест fashion-новостей недели

18.11.20 / Скандалы: Кузбассу подключили Интерпол

18.06.21 / “Я не простила мать”: четыре шага, которые помогут преодолеть обиду (и как защитить себя от обидных слов)

02.03.21 / В древнем пророчестве говорится о войне США с Ираном, которая начнется до окончания пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика