 

Дерматолог: Шелушения на коже говорят об эндокринных заболеваниях и проблемах ЖКТ

07.09.2022, 11:30, Разное
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Дерматолог Натэла Гришина рассказала, о чем может сигнализировать шелушение на коже. Как оказалось, этот неприятный симптом может быть признаком эндокринных заболеваний и проблем с ЖКТ.
Многие граждане иногда сталкиваются с проблемой шелушения на коже. При этом не всегда человек настроен воспринимать этот симптом серьезно, считая его временным дискомфортом, не несущим особых рисков. Дерматолог Натэла Гришина заверяет, что это не так, поскольку шелушащаяся дерма может говорить о расстройствах метаболизма или желудочно-кишечного тракта. Чересчур сухой кожа становится при эндокринных недугах вроде нарушения в работе щитовидной железы, а также надпочечников, сахарного диабета.

Могут шелушения указывать и на заболевания органов пищеварения, гастрит, холицестит или дуоденит. Бывают подобные проявления и в случаях мигрени неврологических недугах. Иссушивается кожный покров и при вегетососудистых дисфункциях, а также неврозе, мигрени и депрессии.

У женщин шелушение происходит при наступлении менопаузы и гормональных нарушениях. Причиной сухости становится в таком случае нарушение выработки эстрогенов, а значит, и дисфункции сальной железы, выделения которой являются одним из составляющих защитной водно-жировой мантии. Трескаться кожа у женщин может на локтях, стопах или коленях. Причем аналогичные проблемы могут возникнуть даже при жирной коже. Чтобы избежать данной проблемы, специалист предлагает принимать ряд препаратов. Это витамины А, группы В, Е, и D. Необходимы организму и минералы наподобие магния, цинка и аминокислоты Омега-3. Особо внимательными к проблеме сухости должны быть люди с наследственными или приобретенными дерматологическими заболеваниями. В группе риска пациенты, в роду которых были люди с себореей, экземой, псориазом и атопическим дерматитом.


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