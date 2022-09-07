Ребенок не хочет идти в школу утром: что делать

Причин, по которым ребенок не хочет идти в школу утром, может быть несколько, поэтому родитель должен быть очень внимательным и чутким. Если чадо просто не хочет присутствовать в толпе детей, взрослому следует делать все, чтобы ребенок чувствовал свою уникальность. В этом помогут дополнительные развивающие занятия, которые помогут наладить контакт со сверстниками и педагогами.

Бывает, что у школьника нет даже малейшего желания посещать образовательное учреждение из-за сердитого педагога. В этом случае родителю стоит объяснить ребенку, что взрослые злятся, потому что устают. Важно, чтобы дитя научилось ставить себя на место других, привить ему понимание.

Также велика вероятность, что ребенку, который не хочет идти в школу утром, просто не хватает родительного внимания. Сказать он, как правило, не может, поэтому демонстрирует нехватку отца или матери по-своему – например, ведет себя в школе так, чтобы в итоге учитель вызвал родителей, и тогда они будут просто обязаны больше времени уделять отпрыску, заниматься им.

Так что лучше избежать таких момент и научиться проводить время с ребенком, интересоваться ему миром. Например, можно поиграть с ним в компьютерные игры, если он ими увлечен, или попросить его научить играть на музыкальном инструменте, если он играет на чем-нибудь.

Если школьник стал замкнутым, и явно что-то скрывает, родственникам не стоит на него давить и доставать вопросами. Родители должны быть мудрее, научиться поддерживать свое дитя, проживать и переживать моменты, которые его очень волнуют.