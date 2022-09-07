Что ждет экономику России в 2023 году

Экономика России в 2023-м начнет расти, считает Алексей Зубец. Падение прекратится, по его словам, в середине года. и тогда страна начет восстанавливает понесшие в 2022-м потери. К слову, в этом году, как считает эксперт, потери экономики по валовому внутреннему продукту (ВВП) не превысят 4%.

В первом квартале 2023-го начнется период так называемого крепкого рубля, то есть доллар будет относительно дешевым, отметил Зубец. Он считает, что в ближайшие месяцы покупательская способность российской валюты останется на высоком уровне.

Однако речи о 50 рублях за доллар не идет, добавил эксперт. Мол, официальный курс будет колебаться от 60 до 70 рублей за американскую валюту.

Согласно Центральному банку РФ, 7 сентября один доллар стоит 60,85 рубля, евро – 60,49. Да, в этом году впервые за 20 лет европейская валюта стала дешевле американской. По мнению многих экспертов, все дело в антироссийских санкциях, которые больно ударили по Европе.

Ранее председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин назвал БРИКС экономикой будущего. По его словам, это объединение играет значимую роль на мировой арене. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.