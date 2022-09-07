Лидер Maroon 5 Адам Левин и модель Бехати Принслу станут родителями в третий раз

Недавно издание People сообщило, в семье 43-летнего Адама Левина и его супруги-модели Бехати Принслу грядет пополнение. А накануне папарацци запечатлели пару во время отпуска на Гавайях. 34-летняя звезда Victoria’s Secret старалась остаться незамеченной, скрыв лицо за солнечными очками, однако растущий живот девушки все равно попал в кадр. Эксклюзивные фото пары вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Отметим, что Адам и Бехати тщательно скрывают подробности семейной жизни. Они крайне редко рассказывают о своих дочерях — 5-летней Дасти Роуз и 4-летней Джио Грейс — поэтому мы вряд ли дождемся официального подтверждения интересного положения Принслу.

Бехати и Адам с дочками

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м сети и после продолжительной электронной переписки встретились в том же году. 19 июля 2014 года влюбленные связали себя узами брака. Церемония прошла в строжайшем секрете, и в открытом доступе по сей день нет свадебных фотографий. Поговаривали, что перед свадьбой Левин пошел на необычный шаг: музыкант обзвонил всех своих бывших и извинился за ошибки прошлого. Впрочем, позднее Адам отрицал этот факт, назвав его “выдумкой прессы”. Кстати, у Адама и Бехати также есть парные тату, которые они сделали сразу после бракосочетания.

Отметим, что за время союза с Левином модель успела сняться в нескольких клипах Maroon 5, например, “Wait”, “Animals”, “Lost” и других.