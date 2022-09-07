Мнение: С зерновой сделкой тоже обманули

"Только 2 корабля из 87 с зерном были вывезены в африканские страны, как планировалось изначально. Остальное вывезли в страны Европы. Может быть, стоит ограничить вывоз зерна с Украины, посоветуюсь об этом с Эрдоганом" (с) Путин

Никто ведь и не догадывался, что так может быть.

Как альтернатива и дополнение переговорам с Эрдоганом, раз зерно не вывозят в Африку, а в Европу, может быть начать с уничтожения зерновых терминалов в Одессе?

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