За выдержку! – Личное мнение

Лично я уважаю людей, которые рядом с Собчак, за выдержку. Выдержка — это важно. Особенно, когда сил терпеть уже почти нет.

Посмотрите на фото:



Фото: Борис КУДРЯВОВ, КП

Не думала, что когда-то скажу такое, но — молодец, Константин. Выдержка — кремень!

И если кто-то думает, что просто момент неудачный пойман, то тоже нет. Это фото не единственное:



Фото: Борис КУДРЯВОВ, КП

На вчерашней премьере фильма, Богомолов уже не знал, куда себя деть. При этом, фильм был хороший, но Константину явно плохо.



Фото: Борис КУДРЯВОВ, КП

И я его понимаю. На лице Богомолова явно читается усталость. Зачем ему это всё? Почему эта слишком активная, но не слишком умная и красивая женщина рядом?

Но с другой стороны, Богомолов, это ведь твой выбор! Возможно, ошибочный, и нужно что-то менять. Но то, что терпишь — молодец, хвалю.

Вот только сколько ещё нужно терпеть?

А у вас как с терпением? Можете себя похвалить за выдержку или нет?

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