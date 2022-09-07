За выдержку! – Личное мнение
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Лично я уважаю людей, которые рядом с Собчак, за выдержку. Выдержка — это важно. Особенно, когда сил терпеть уже почти нет.
Посмотрите на фото:
Фото: Борис КУДРЯВОВ, КП
Не думала, что когда-то скажу такое, но — молодец, Константин. Выдержка — кремень!
И если кто-то думает, что просто момент неудачный пойман, то тоже нет. Это фото не единственное:
Фото: Борис КУДРЯВОВ, КП
На вчерашней премьере фильма, Богомолов уже не знал, куда себя деть. При этом, фильм был хороший, но Константину явно плохо.
Фото: Борис КУДРЯВОВ, КП
И я его понимаю. На лице Богомолова явно читается усталость. Зачем ему это всё? Почему эта слишком активная, но не слишком умная и красивая женщина рядом?
Но с другой стороны, Богомолов, это ведь твой выбор! Возможно, ошибочный, и нужно что-то менять. Но то, что терпишь — молодец, хвалю.
Вот только сколько ещё нужно терпеть?
А у вас как с терпением? Можете себя похвалить за выдержку или нет?
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Источник: Лена Миро
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